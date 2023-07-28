Balıkesir Üniversiteli sporcular Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizin gururu oldu

Takım sorumlusu ve antrenörleri olarak; Doç. Dr. Nahit Özdayı, Dr. Öğr. Üyesi Alp Kaan Kilci, Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen ve Öğr. Gör. Harun Kahraman ile şampiyonaya katılan Balıkesir Üniversiteli Sporcular şampiyonayı 1 altın madalya ve 1 bronz madalya ile tamamladı. 1500'e yakın sporcunun yer aldığı şampiyonada; Güler Deniz Topuz Kadınlar 56 kg.da Avrupa Şampiyonu olurken, Barış Karaman da Erkekler 67 kg'da Avrupa Üçüncüsü olma başarısını gösterdi.

Başarılı sporcular madalyalarını; Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran ile Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Y. Üyesi ve Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) Markalaşma ve Pazarlama Direktörü Süleyman Kocasert'in katılımıyla gerçekleşen törende aldı.

REKTÖR PROF. DR. YÜCEL OĞURLU'DAN TEBRİK

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu elde edilen sonuçların ardından üniversiteli sporcuları tebrik etti. Öğrencilerin uluslararası başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Rektör Oğurlu takım sorumlusu ve antrenörleri ile öğrencileri kutlarken, başarılarının devamını diledi.