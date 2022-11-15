Balıkesir Üniversitesi, TÜBA-GEBİP yıllık değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı

Araştırmalarıyla ön plana çıkan genç bilim insanlarını ödüllendiren ve Türkiye'de yapacakları nitelikli araştırmaları teşvik eden GEBİP'le üstün başarılı genç bilim insanları üç yıl boyunca mali ve akademik olarak destekleniyor. TÜBA Genç Akademi'nin doğal üyesi de olan ödül sahibi bilim insanları, akademik etkinliklerinin sunum ve değerlendirilmesini içeren Geleneksel TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısıyla Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde bir araya geldi. Toplantıda, 39 TÜBA üyesi, 57 TÜBA Genç Akademi Üyesi ile bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantının açılış programında bir konuşma yapan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite olarak TÜBA'nın yıllık değerlendirme toplantısına ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de yaptığı konuşmada, GEBİP'in ülkenin bilimsel arenada ortaya koyduğu rekabete yeni ve nitelikli insan gücü sağlamak konusunda bir destek programı olduğunu belirtirken; "Bu konuda uluslararası bir rekabet söz konusu. Bilim insanlarımız, GEBİP Ödül sahibi üyelerimiz, kısacası ülkemizin dört bir yanındaki ve yurt dışındaki akademisyenlerimiz uluslararası ciddi çalışmalara arkadaşlarımız imza atıyor. Uluslararası alanda başımızın dik olması bizlerin gayretine, çabasına bağlı. 'Milli teknoloji hamlesi' şeklinde tanımladığımız bağımsızlığımızı, en temel bir ekonomik güçle ayakta durmamızı sağlayacak olan bilimsel çabalarımızın bol ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da konuşmasında; ülkeleri kalkındıran, geliştiren, gelişmesini sürekli kılan en önemli unsurun bilim olduğunu vurguladı. Bilime yatırım yapanın gelecekte söz sahibi olacağını anlatan Vali Şıldak "TÜBA, TÜBİTAK ile birlikte ülkemizin medarı iftiharı olan, bu alanda özerk yapısıyla bilime, ilime, irfana destek veren, yol gösterici bir pozisyonda bulunuyor" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Okyay Kaynak'ın "21. Yüzyılda Bilim, Teknoloji ve Endüstri" konulu Genç Akademi konferansı gerçekleştirildi.

Programın ikinci günü, GEBİP ödül sahibi genç bilim insanları, gün boyunca Fen Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal Bilimler alanlarında toplam altı eş zamanlı oturumda bilimsel projelerine ve son bir yılda yürüttükleri çalışmalarına ilişkin sunumlarını yaptı. Projelerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili konuların ele alındığı oturumların ardından tüm ödül sahipleri ve akademi üyelerinin katılımıyla genel bir değerlendirme oturumu ile devam eden TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Burhaniye ve çevresinde düzenlenen sosyal programla sona erdi.