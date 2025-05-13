Balıkesir Üniversitesi'nde gerçekleştirilen “İlkler” üniversitenin geleceğini şekillendiriyor

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, konu hakkında bilgiler verirken; "Balıkesir Üniversitesi olarak son iki yılda attığımız kararlı ve vizyoner adımlarla, 33 yıllık köklü geçmişimize yakışır bir şekilde birçok alanda "ilk"leri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu. Rektör Oğurlu; "Üniversitemizde son iki yıl içerisinde; farklı alanlardaki eksikleri hızla tamamlayarak çağın gereklerine uygun, sürdürülebilir bir üniversite modeli oluşturduk. Üniversitemizin her noktadaki eskikliklerini gidererek geleceğe güvenle yürümesini sağlayan; üniversite-sanayi iş birliklerinden uluslararası başarılarımızın artmasına, dijital altyapıdan sağlık hizmetlerine, öğrenci faaliyetlerinden Türk Dünyası hareketliliğine kadar geniş bir yelpazede elde ettiğimiz somut kazanımları kamuoyu ile paylaşarak Balıkesir Üniversitesinin hem bölgesel kalkınmaya hem de bilim dünyasına sunduğu katkıları görünür kılacağız. Bu "ilk"ler, sadece geçmişin bir özeti değil; aynı zamanda geleceğe güvenle yürüyen bir üniversitenin de sağlam temelleridir. Balıkesir Üniversitesinin "ilk"lerle şekillenen son iki yılı, çok yönlü bir dönüşümün ve gelişimin göstergesidir. Çok geniş bir yelpazeyi kapsayan bu başlıklar, üniversitemizin tüm birimlerinde eş zamanlı olarak sürdürülen yenilikçi çalışmaların ürünüdür." dedi.

Gerçekleştirilen "İLK"lerde Öne Çıkan Başlıklar Şu Şekilde:

-Üniversite-Sanayi Odaklı Eğitim Modelinde İLK'ler: BAÜN'de ilk defa sanayi odaklı 3+1 ve 7+1 eğitim modelleri hayata geçirildi.

-Akreditasyonda İLK'ler: Üniversite tarihinde ilk kez kurumsal akreditasyon süreci için çalışmalara başlandı. Yine üniversite tarihinde ilk kez MYO'ların akreditasyonları için başvurular yapıldı.

-Üniversitede ilk defa gerçekleştirilen Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda İLK'ler: Yılda yalnızca bir adet olan ulusal ve uluslararası sempozyum sayısı yılda 25 kadar ulusal ve uluslararası sempozyuma ulaştı. Son iki yılda, Üniversite tarihinde 40'ın üzerinde ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli sempozyuma ev sahipliği yapıldı.

-Uluslararası Sıralama Takiplerinde İLK'ler: Balıkesir Üniversitesi İLK defa THE, S News & World Report – 2025 "En İyi Küresel Üniversiteler" ve Greenmetric sıralamasında yer aldı.

-Hukuki Altyapıda İLK'ler: Akademik ve idari süreçleri standartlara uygun hale getiren BAÜN'de; üniversite tarihinde ilk kez hazırlanan çok sayıda yönetmelik (3 adet) ve uygulama yönergeleri (46 adet) yürürlüğe girdi.

-Kurulan Yeni Koordinatörlükler ve Birimlerde İLK'ler: Üniversite bünyesinde ilk kez 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörlüğü, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü gibi 15 yeni koordinatörlük kuruldu.

-Sürdürülebilir Kampüs Adımlarında İLK'ler: Üniversite tarihinde; Yenilenebilir enerji kullanımı, Sıfır atık, yağmur hasatı projeleri ve Karbon ayak izinin ilk kez ölçümlenmesi gerçekleştirildi.

-Patent ve Yenilikçilikte İLK'ler: Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ilk kez patent başvurusu yapıldı. Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirildi.

-Sağlık Alanındaki İLK'ler: Üniversite hastanesine ilk defa eklenen özellikli MR ve Tomografi cihazlarıyla tanı kapasitesi ulusal düzeyde artırıldı. Uzaktan sağlık hizmeti gibi birçok hizmet ilk defa uygulanmaya başlandı. Ayrıca üniversite tarihinde ilk kez bağışçılar tarafından 64 yataklı iki yeni ek hastane binasının yapımına başlandı.

-Spor Organizasyonlarında İLK'ler: Uluslararası ve ulusal düzeyde ilk kez BAÜN ev sahipliğinde 31 adet spor organizasyonu gerçekleştirildi ve bazı branşlarda ilk kez Türkiye şampiyonlukları üniversiteye kazandırıldı.

- Uluslararası İlişkilerde ve Türk Dünyası Hareketliliğinde İLK'ler: BAÜN'de ilk defa kurulan Türk Dünyası hareketliliği koordinatörlüğü marifetiyle Türk Dünyası ülkeleriyle üniversite tarihinde ilk kez akademisyen ve öğrenci değişim programı çalışmaları başlatıldı.

-Türk Dünyası Hareketliliğinden İLK'ler: Orhun Programı İLK kez işletilmeye başlandı

-TÜBİTAK Yarışmalarına Ev Sahipliğinde İLK'ler: BAÜN, tarihinde ilk kez TÜBİTAK Ortaokul ve Lise öğrenci araştırma projeleri final sergisine ev sahipliği yaptı.

-Liselilere Yönelik Bilim Yarışmalarında İLK'ler: BAÜN'de ilk defa BAÜN TTO ve SKS Daire Başkanlığı bünyesindeki öğrenci toplulukları tarafından genç bilim insanlarını teşvik eden liseler arası bilim, teknoloji ve topluma katkı temalı yarışmalar düzenlendi.