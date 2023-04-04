Balıkesir Üniversitesi’nden 8 yeni uluslararası anlaşma

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun imzaladığı iş birliği anlaşmalarıyla, öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlandı. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, uluslararasılaşma çalışmaları sürecinde farklı kurumlarla anlaşmaların devam edeceğini belirtti.

GULİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİNDEN (ÖZBEKİSTAN) REKTÖR OĞURLU'YA ZİYARET

BAÜN tarafından sürdürülen uluslararasılaşma faaliyetleri kapsamına Özbekistan'da yer alan Gulistan Devlet Üniversitesinden Rektör Yardımcısı Zikriyaev Zokir Mamirovich, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette iş birliği protokolü de imzalandı.

Ayrıca Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İhsan Kısadere ve Erasmus+ Programı Giden Öğrenci Hareketliliği Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Kutlu Ergün, Kafkasya Üniversiteler Birliği tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2023 Bakü-Azerbaycan Eğitim Fuarında Balıkesir Üniversitesini temsil ederek, kurumlar arası görüşmeler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinlikte Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun çevrim içi katılımı ile Azerbaycan Bilimsel Araştırma Tıbbi Rehabilitasyon Enstitüsü ile iş birliği protokolü de imzalandı.

Yapılan yeni anlaşmalar şu şekilde;

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

• Hazar Üniversitesi - Azerbaycan

• Azerbaycan Bilimsel Araştırma Tıbbi Rehabilitasyon Enstitüsü - Azerbaycan

• Devlet Gümrük Komitesi Akademisi - Azerbaycan

• Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi - Özbekistan

• Gülistan Devlet Üniversitesi - Özbekistan

• Comrat Devlet Üniversitesi - Moldova

ERASMUS ANLAŞMALARI

• Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi - Özbekistan

• Comrat Devlet Üniversitesi - Moldova