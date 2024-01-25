Balık ve yoğurt, sağlıklı bir biçimde korunmadıklarında çabuk bozulabilen yiyecekler arasında yer alır. Bu nedenle fark edilmeden bir arada tüketildiklerinde zehirlenmelere sebebiyet verildiği düşüncesi sıklıkla karşımıza çıkar. Balıkla yoğurt yenir mi, balık yedikten sonra yoğurt yenir mi, zehirler mi gibi soruların yanıtlarına önem verilir.

Balıkla Yoğurt Yenir Mi?

Balık ile yoğurdu bir arada tüketmek her zaman zehirlenmeye neden olmaz. Üstelik pek çok restoranda balığın yanında süt ve süt ürünleri aynı menü içerisinde sunulur. Balık bozuk olmadığı sürece yoğurtla sorunsuz bir biçimde tüketilebilir.

Balık Yedikten Sonra Yoğurt Yenir Mi, Zehirler Mi?

Balık ve yoğurt bir arada doğru bir şekilde tüketildiği sürece herhangi bir gıda zehirlenmesine yol açmaz. Balık ve yoğurdu bir arada tüketmek için dikkat edilebilecek unsurlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Balığın taze olduğundan emin olunması gerekir.

Dondurulmuş balık seçiminde son kullanma tarihlerine göz atılmalıdır.

Dolapta yoğurdu saklarken kapağının açık olmamasına dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Kapağı açık kalan yoğurt, hızlı bir şekilde bozulacaktır. Bu nedenle tazeliğini koruması için özenli davranmak gerekir.

Bozulmuş olabileceğinden şüphelenilen süt ve süt ürünleri, balıkla birlikte tüketilmemelidir.

Balığın solungaçları ve gözleri parlak ise taze olduğu anlamına gelir.



Bu unsurlara dikkat edildiğinde güvenle ve keyifle balıkla yoğurt bir arada yenilebilir.