Omurgalı canlılar arasında bulunan balıkların çok fazla türü vardır. Bu yüzden yaşam süreleri farklılık göstermektedir. Balıklara ilgi duyan birçok kişi bu canlıların ömürlerinin ne kadar olduğunu merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için balıklar kaç yıl yaşar, balıkların ömrü ne kadar, kaç senedir gibi soruların cevaplarına yer verdik.

Balıklar Kaç Yıl Yaşar?

Balıklar suda yaşayan omurgalı hayvanlardır. Her balığın kendine has özellikleri vardır. Bazı küçük balıklar ev ortamında akvaryum içerisinde beslenebilmektedir. Balıkların yaşam süreleri türlerine ve hayatlarını sürdükleri ortama göre değişmektedir. Tatlı su balığı, deniz balığı, köpek balığı, barbun balığı, hamsi, turna balığı, yıllık balığı, vatoz, zargana, Japon balığı gibi çok sayıda çeşidi bulunmaktadır. Evlerde beslenen balıkların yaşam süresi ortalama beş ile yedi arasında değişmektedir. Sazangiller ailesinden olan tatlı su balıkların ömürleri ise 15 ile 20 sene aralığındadır. Bu süre yaşamlarını sürdürdükleri alana göre değişebilmektedir.

Balıkların Ömrü Ne Kadar?

Dünya üzerinde çok fazla balık çeşidi mevcuttur. Her balığın ömrü yaşadığı koşullara göre farklılık göstermektedir. Balıklarla ilgili bilgi edinmek isteyen birçok kişi balıkların ömrü kaç yıldır konusu üzerine internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Örneğin Japon balıklarının yaşam süresi ortalama 25 senedir. Bu balık türü akvaryumda ve ev ortamında yaşayabilmektedir. Rougheye kaya balığı ise dünyada en uzun ömre sahip balık olma özelliğini taşımaktadır. Bu balıklar yaklaşık 205 yıllık bir ömre sahiptir. Birçok kişinin bildiği balık türlerinden biri de hamsi balığıdır. Bu balıklar ise ortalama beş sene yaşayabilmektedir. Köpek balıkları 20 ile 30 sene arasında bir ömre sahipken, vatozlar ise 15 seneye kadar ömürlerini sürdürebilmektedir.