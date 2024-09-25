Balıkların Suya Yumurta Bırakması Eşeyli Üreme Mi? Balıkların Üremesi Eşeyli Mi Eşeysiz Mi?

Biyoloji derslerinde adı geçen üreme çeşitleri konusunda en çok eşeyli eşeysiz üreme çeşitleri karıştırılmaktadır. Eşeyli ve eşeysiz üreyen canlılar arasında hangilerinin olup olmadığı incelenirken balıkların suya yumurta bırakması eşeyli üreme mi sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu konuda öncelikle öğrenilmesi gereken balıkların üremesi eşeyli eşeysiz mi sorusunun yanıtıdır.

Balıkların Üremesi Eşeyli Mi Eşeysiz Mi?

Sudaki yaşam deyince ilk akla gelen canlı türü balıkların büyük çoğunluğu yumurtlayarak üremektedir. Balıklarda üreme eşeyli üreme şeklinde gerçekleşmektedir. Eşeyli üreme, dişi ve erkek olmak üzere iki canlının üreme hücrelerini ve gen mikroorganizmalarını birleştirerek canlı oluşmasıdır. Balıklarda eşeyli üreme dişi balığın bıraktığı yumurtalar üzerine erkek balığın spermlerini bırakması şeklinde olmaktadır. Balıklarda bahsettiğimiz şeklin haricinde gerçekleşen üç tür üreme şekli vardır;

İç döllenme yoluyla üreme; dişinin rahmindeki yumurta ile erkek sperminin birleşmesi ise oluşan döllenme türüdür. Örneğin köpekbalıkları, balinalar, vatozlar ve yunuslar bu şekilde üremektedir.

Hermofroditizm üreme; bazı balık türleri yaşamlarının bazı bölümlerinde hem dişi hem erkek üreme hücreleri ve organlarına sahip olmaktadır. Örneğin orfozlar bu şekilde çoğalmaktadır.

Parthenogenez üreme; kısaca döllenmesiz üreme olarak tabir edilen bu üreme şeklinde bazı balık türlerinde dişilerin yumurtaları döllenme olmadan canlıya dönüşmektedir.

Balıkların Suya Yumurta Bırakması Eşeyli Üreme Mi?

Evet, dişi balığın suya bıraktığı yumurtaların döllenmesi ve canlı oluşması için erkek balığın o yumurtaların üzerine sperm bırakması gerekmektedir. Dış döllenme olarak isimlendirilen bu üreme şeklinde yumurtaların canlı olması için iki canlının üreme hücresi gerektiği için balıkların suya yumurta bırakması eşeyli üreme başlığı altında incelenmelidir.