Balina Kusmuğu Nedir? Balina Kusmuğu Ne İçin Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

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Balina Kusmuğu Nedir?

Balina kusmuğu, üretimi çok sınırlı olan bir maddedir. Bu madde esasında balinaların sindirim sisteminde üretilen mumlu bir maddedir. Rengi gri ya da siyah olan bu madde kayayı andırır. Söz konusu madde yanıcı olmasının yanında son derece değerlidir. Balina kusmuğu, sert ve sivri cisimlerin bağırsakta kolay bir şekilde kaymasını sağlar.

Balina kusmuğu amber olarak da adlandırılır. İlk etapta dışkı gibi kokan bu madde, sonrasında esanslarla bileşim haline getirilerek güçlü bir kimyasala dönüştürülür. Balinaların sindirim sitemindeki balina kusmuğu zaman zaman o kadar büyük olur ki balina bu maddeyi dışarı atmak zorunda kalır. Bu kusmuklar büyük okyanusların su yüzeylerinde bulunurken zaman zaman da kıyıya vurabilir. Söz konusu madde parfüm yapımında kullanılan vazgeçilmez maddelerden biridir.

Balina Kusmuğu Ne İşe Yarar?

Parfümlerin fiyatını belirleyen en önemli etmen, kokusunun kalıcı olmasıdır. Bu kalıcılık da amber maddesinden kaynaklıdır. Parfümün kalıcılığını sağlayan esas madde balina kusmuğudur. Balina kusmuğuna daha çok Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde rastlanır. Bu ülkeler Brezilya, Yeni Zelanda ve Maldivler gibi ülkelerdir.