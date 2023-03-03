Balina Türleri Nelerdir? Dünyada ve Türkiye’de Yaşayan Balina Cinsleri, İsimleri ve Özellikleri

Sularda yaşayan hayvan türlerinden biri de balinadır. Balina türleri nelerdir, Balinaların kaç türü vardır, sorusuna bilinen doksana yakın çeşidi olduğu yanıtını verebiliriz. Türkiye'deki Balina cinsleri ve özellikleri, dediğimizde Türkiye'de bilinen beş çeşit balina olduğunu ve bunlardan birinin dünyanın en büyük ikinci balina türünden olduğunu öğreniriz. Balinalar kaça ayrılır, sorusuna dişli balinalar ve çubuklu balinalar olmak üzere iki türü vardır yanıtını verebiliriz.

Balina Türleri Nelerdir?

Balina yaşamını tamamen suda sürdüren ve yaygın olarak dünya okyanuslarında bulunan farklı çok sayıda türden oluşan plasentalı deniz memelilerine denir. Balinalar, yunuslar ve musurlar ile birlikte çift toynaklılar takımında yer alırlar. Yaklaşık doksan yaşayan türü bulunan balinalar iki alt takıma ayrılır. Bunlar, dişli balinalar (Odontoceti) ve çubuklu balinalardır (Mysticeti).

Dünyada ve Türkiye'de Yaşayan Balina Cinsleri, İsimleri ve Özellikleri

Balinaların birbirinden farklı çeşitleri bulunuyor. Denizde yaşayan en büyük memeli mavi balina olarak biliniyor. Ağırlıkları elli tonu bulabilen mavi balinaların renkleri mavi ve gri olarak biliniyor. Akdeniz bölgesinde en sık görülen kaşalot balinalarıdır. Renkleri daha çok gri ve siyaha yakın olan kaşalotların yalnızca karın bölgeleri beyazdır. Mavi balinalar en büyük beyne sahip olan balina türüdür. Denizgergedanı çok hızlı hareket edebilen balinalar arasında yer almaktadır. Denizgergedanlarının temel besin kaynağı morina balığıdır. Mürekkep balığı ve karides ile de beslenen denizgergedanının rengi griye yakın olarak bilinmektedir. Denizgergedanının karın bölgesi de beyazdır. Denizgergedanları Rusya ve Atlantik okyanuslarda yaşarlar.

Balinaların en büyüklerinden biri mavi balinadır. Mavi balinaların Dünya'da yaşanabilecek en büyük hayvan olduğu düşünülmektedir. Yaklaşık 30,4 metre uzunluğa ve inanılmaz 100-150 ton ağırlığa ulaşırlar. Onların derisi, genellikle hafif lekelerin bir motifiyle, güzel bir gri-mavi renktir.

Türkiye'deki balina türleri şu şekildedir: