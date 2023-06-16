Balkabağı, çoğunlukla kış mevsiminde tüketilen besin türlerinden biridir. Kabakgiller ailesinin bir üyesi olan balkabağının birçok farklı çeşidi mevcuttur. Bu besini tüketen çoğu kişi balkabağının meyve grubuna mı yoksa sebze grubuna mı dâhil olup olmadığını merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için balkabağı meyve mi, sebze mi, balkabağı meyve midir, sebze midir gibi soruların cevaplarını derledik.

Balkabağı Meyve Mi Sebze Mi?

Balkabağı gerek tatlılarda gerekse yemeklerde çok sık kullanılan besinlerden biridir. Ayrıca vitamin ve mineral açısından da çok zengindir. Bünyesinde E, K, C, B1, B2, B3, A vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, potasyum, folik asit, fosfor, demir gibi pek çok mineral de barındırmaktadır. Mutfakların vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan balkabağı ile ilgili en merak edilen konulardan biri balkabağı meyve midir sebze midir konusudur. Balkabağının rengi çoğunlukla turuncu tonlardır. Bu besinin sebze mi yoksa meyve mi olup olmadığını öğrenmek için meyve ile sebze arasındaki farkın bilinmesi gerekmektedir. Sebzelerde çoğunlukla kök, yaprak, sap gibi bölümlerden meydana gelmektedir. Meyvelerde ise tohum mevcuttur. Tohum ve çekirdek içeren besinler meyve olarak tabir edilmektedir. Balkabağı da hem tohum hem de çekirdekli bir besin olduğundan meyve olarak kabul edilir.