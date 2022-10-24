Balkan Antantı Nedir? Balkan Antantı Üyeleri ve Ülkeleri Kimler, Nerede ve Ne Zaman Kuruldu, Amacı Ne?

Balkan Antantı nedir diye baktığımızda hem karşımıza Balkan Antantı ülkelerinin hangileri olduğu hem de Balkan Antantının nerede kurulduğu sorusu da çıkmaktadır. Balkan Antantı hem kuruluş amacı olarak hem de üye ülkeleri olarak imzalanan bir anlaşmadır. Balkan Antantı tarihi, hem kuruluş zamanı hem de kurulma sebebi ile ilgili bilgiler vermekte ve Balkan Antantı devletlerinin anlaşmayı imzalama amaçları konusunda detayları içermektedir. İşte Balkan Antantı üyeleri ve nerede ne zaman kuruldu sorularının cevapları.

Balkan Antantı Nedir?

Balkan Antantı veya diğer ismi ile Balkan Paktı bazı Avrupa devletlerinin saldırgan davranışları karşısında Balkan Devletlerinin yakınlaşması ile ortaya çıkan bir anlaşmadır. Avrupa'daki İtalya ve Almanya'nın saldırgan davranışları ve yayılımcı politikaları Balkan Antantının temel sebebini oluşturmaktadır. Dünya barışının tehdit edildiğini düşünmeleri üzerine Balkan Devletlerinden bazıları ve Türkiye bir araya gelerek bu anlaşmayı imzalamışlardır. 3 madde ve ekli bir protokolden oluşmaktadır.

1934 yılından 1941 yılına kadar geçerliliğini sürdürse de 1941 yılında Yugoslavya'nın Mihver Devletleri tarafından işgal edilmesinden sonra geçerliliğini yitirmiştir ve Balkan Antantı anlaşmaları fiilen geçersiz hale gelmiştir.

Balkan Antantı Üyeleri

Balkan Antantını imzalayan ve üye olan ülkeler içinde Türkiye'de bulunur ve toplam 4 ülkeden oluşurlar. Balkan Antantı ülkeleri ya da Balkan Antantı devletleri şeklinde de karşımıza çıkabilecek bu ülkelerin listesi ise şu şekildedir;

Türkiye

Romanya

Yugoslavya

Yunanistan

Balkan Antantı Tarihi

Balkanların güven ve barışının devam etmesi için bir araya gelen Balkan Antantı ülkeleri tarafından 9 Şubat 1934 yılında Atina'da imzalanmıştır. Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan Balkan Antantını imzalayan devletlerdir.

Balkan Antantı Nerede Kuruldu

Balkan Antantı Atina'da imzalanan bir anlaşmadır. Balkan Antantı devletleri arasında Atina'da imzalanmıştır. Bu anlaşma ile Balkan devletlerinin birbirinin sınır güvenliğini tehdit etmemesi amaçlanmıştır.