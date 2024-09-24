Balkanlar Neresi? Balkanlar Hangi Ülkeler Oluyor, Nereleri Kapsar?

Balkanlar son zamanların önemli turistik bölgelerinden biri haline gelmiştir. Tatil yapacakların gündeminde sıklıkla yer alan Balkanların hangi bölgeyi kapsadığı ve hangi ülkeleri içine aldığı ise sıklıkla tartışılan konulardan biridir. Bu bölge özellikle doğal güzellikleri ve çeşitli kültürel yapısıyla oldukça beğenilmektedir. Balkanlar neresi, Balkanlar hangi ülkeler oluyor, nereleri soruları genel kültür açısından da oldukça önemlidir.

Balkanlar Neresi?

Balkanlar, Güneydoğu Avrupa'da yer alan ve adını Balkan Dağları'ndan alan bir bölgedir. Balkan Yarımadası olarak da bilinmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Adriyatik Denizi batıda, Ege Denizi güneyde ve Karadeniz doğuda yer alır.

Balkanlar Hangi Ülkeler Oluyor?

Balkanlara dâhil olan ülkeler: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan, Türkiye (Trakya bölgesi, İstanbul dâhil)

Balkanlar Nereleri Kapsar?

Balkanlar, Batıda Adriyatik denizi ile çevrilidir. Güneyde Ege Denizi ve Akdeniz, doğuda Karadeniz ve Marmara Denizi, kuzeyde Tuna Nehrini kapsayan sınırlara sahiptir. Balkan Dağları, Dinar Alpleri ve Rila Dağları gibi önemli dağ sıralarıyla bilinmektedir. Aynı zamanda bölge, kültürel ve etnik çeşitlilik bakımından oldukça zengindir.