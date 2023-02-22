Balon Joje Nedir? Balon Joje Ne İçin Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

Alt kısmı balon gibi şişkin, ağız kısmı ise ince uzun bir boruyu anımsatan balon joje nedir diyenler olabilir. Laboratuvar ortamında en sık kullanılan materyaller arasında bulunan balon joje ne işe yarar diye merak edilir. Öğrenciler tarafından araştırılan balon joje ne için kullanılır diye sorulur. Şekil olarak birbirlerine benzedikleri için balon joje ve cam balon farkı nedir diyenler olabilir. Balon joje ne demek ve cam balondan farkı nedir?

Balon Joje Nedir ve Ne İşe Yarar?

Kimya alanında sıkça adı geçen bir malzeme olan balon joje, laboratuvar deneyleri için gerekli olan ekipmanın içinde bulunan bir parçadır. Camdan üretilmiş olan bu şişenin alt tarafı balona benzediği için adını buradan almıştır. Tabanı dümdüz, ağız kısmı ise rodajlıdır. 5 ml'den 5000 ml'ye kadar değişen farklı hacim kapasitesine sahip boyutları bulunur. Bu özelliği nedeniyle sıkça kullanılan bir üründür. Balon jojenin kullanım amacı çözelti hazırlamaktır. Kimya sektöründe faaliyet gösteren her firmanın laboratuvarında bulunan bu materyal, titrasyon işlemini gerçekleştirmeyi de sağlar. Sadece çözelti hazırlama sürecinde değil, aynı zamanda muhafaza etmek için de yararlanılır. Ham maddesi cam olduğu için hazırlanmış olan kimyasal çözeltilerle herhangi bir tepkimeye girmesi söz konusu değildir.

Balon Joje ve Cam Balon Farkı Nedir?

Balon jojeler şekilleri bakımından ikiye ayrılır. Düz ve yuvarlak olarak üretilen bu laboratuvar malzemeleri, amaca uygun olarak tercih edilirler. Düz yapıya sahip olanları genellikle çözelti hazırlama ve muhafaza etmek için kullanılırken, yuvarlak olanlarından ise geri soğutma yapılacak olan işlemlerde yararlanılır. Şilifterleri (kapak) olduğu için çözeltiler uzun süre bozulmadan korunabilir. Balon jojelerin üzerinde yer alan ölçü değerleri, sıvı hacmini kontrol etmek açısından oldukça işe yarardır. Cam balon ve balon joje biçim itibariyle birbirine benzer ekipmanlardır. Tıpkı balon joje gibi cam balon da çözelti hazırlamak maksadıyla kullanılır. Ek olarak cam balon, ısıya son derece dayanıklıdır, içindeki çözeltinin ısıtılmasını ve kaynatılmasını sağlar. Tek ağızlı olduğu gibi iki veya üç ağza sahip olanları da bulunur. Balon joje ise genel olarak en fazla 20°C ısıya dayanabilir.