Banada Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Bana Da Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dilimizde bağlaçlar ve ekler, kelimelerin anlamlarını ve cümle içindeki görevlerini belirlemede kritik bir rol oynar. "-da / -de" eki de bu önemli unsurlardan biridir. Hem bulunma durumu eki hem de bağlaç olarak kullanılabilen bu ekin yazımı, kelimelerle olan ilişkisine göre değişiklik gösterir. Banadanasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce Türkçede, doğru yazım kurallarının konuşma dilinden bağımsız olarak belirlendiğini belirtmek doğru olacaktır.

Banada Nasıl Yazılır?

"-da / -de" ekinin iki farklı görevi bulunmaktadır:

1. Bulunma Durumu Eki: Bir ismin nerede bulunduğunu veya hangi durumda olduğunu belirtir. Bu ek, eklendiği kelimeye bitişik yazılır.

2. Bağlaç: Cümleleri veya kelimeleri birbirine bağlar, anlam ilişkisi kurar. Bağlaç olan "-da / -de" ise her zaman eklendiği kelimeden ayrı yazılır. Bu bağlaç genellikle "dahi, bile, de" anlamlarına gelir.

"Bana da" ifadesinde yer alan "-da", bağlaç görevindedir. Bu ifade, genellikle "benim için de", "bana bile" gibi anlamlar taşır. Bu nedenle, TDK'nin belirlediği kurala göre ayrı yazılması gerekmektedir.

TDK'ye Göre Bana Da Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun açıkça belirttiği gibi, "-da / -de" bağlacı her zaman ayrı yazılır. "Bana da" ifadesindeki "-da" da bağlaç görevinde olduğu için doğru yazımı "bana da" şeklinde ayrı olmalıdır.