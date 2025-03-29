Banane Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Bana Ne Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dilimizde "ne" kelimesi bazen soru zamiri bazen de soru edatı olarak cümlelere soru anlamı verir. Örnek olarak "ne getireceksin?" diye kullanıldığında soru zamiri olan sözcük "ne zaman geleceksin?" dendiğinde ise zaman zarfı buldurmakla görevli olmaktadır. Bu kelime bazı durumlarda ise soru anlamı katmanın dışına çıkar. Bana ne kelimeleri buna örnek verilebilir. Merak edilen banane nasıl yazılır ve TDK'ye göre bana ne ayrı mı bitişik mi yazılır olmaktadır.

Banane Nasıl Yazılır?

Türkçede soru zamiri, soru edatı ya da soru zarfı gibi görevlerde kullanılan "ne" kelimesi herhangi bir şeyin ismini soruyorsa soru zamiri görevini üstleniyor demektir. Aynı sözcük zamanı öğrenmek için soru sözcüğü oluyorsa o cümlede zarftır. Soru edat görevi de gören bu kelimenin sana ne ya da bana ne ifadelerindeki işlevi ise farklıdır. Bu ifadeler soru içermez.

Sözde soru cümlesi olan "bana ne" ifadesi kalıplaşmış şekilde yanlış yazımlara maruz kalmaktadır ve bitişik yazılmaktadır. Oysa ki Türk Dil Kurumu'nun yazım kurallarına göre "bana ne" ayrı yazılır.

Yanlış: Banane, senin derdin beni hiç ilgilendirmez!

Doğru: Bana ne, senin derdin beni hiç ilgilendirmez!

TDK'ye Göre Sana Ne Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun belirlediği yazım kuralları çerçevesinde "bana ne" ifadesi daima ayrı yazılmalıdır. Çünkü "bana ne" bir birleşik kelime değildir ve "bana" ve "ne" sözcüklerinden bir araya gelmesinden oluşmuştur.

Örnek Kullanımlar: