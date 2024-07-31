Bandırma Gemi Müze Nerede, Nasıl Gidilir? Bandırma Gemi Müzesi Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Bandırma Gemi Müzesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının simgesel önemini anlamak isteyenler için mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir mekandır. Müze, haftanın her günü ziyaretçilere açıktır. Ancak, mevsimsel olarak ziyaret saatlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bunun için Bandırma Gemi Müze nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi ve Müzekart geçerli mi sorularına yanıt aranmalıdır.

Bandırma Gemi Müze Nerede ve Nasıl Gidilir?

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Bandırma Gemi Müzesi'ne ulaşım oldukça kolaydır. Şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan müzeye, farklı ulaşım araçlarıyla gitmek mümkündür. Bandırma Gemi Müzesi'ni yakından görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin aşağıdaki ulaşım alternatiflerine göz gezdirmesinde fayda var.

Samsun merkezden veya farklı ilçelerden Canik ilçesine giden, 22/23, E1, E3, SAMSUN-ÇARŞAMBA, T4, H2, SAMSUN-AYVACIK, SAMSUN-SALIPAZARI ve SAMSUN-TERME belediye otobüsleri ile müzeye ulaşabilirsiniz. Otobüs duraklarından birinde inip kısa bir yürüyüşle müzeye varabilirsiniz.

Samsun'un çeşitli bölgelerinden kalkan minibüslerle de Canik ilçesine ulaşmak mümkündür. Minibüsle Bandırma Gemi Müzesi'ne yakın bir noktada inerek yürüyebilirsiniz.

Samsun'da hafif raylı sistem (tramvay) hattı bulunmaktadır. Tramvay hattının Doğupark durağında inip kısa bir yürüyüşle müzeye ulaşabilirsiniz.

Samsun şehir merkezinden Canik ilçesine doğru ilerleyin. Atatürk Bulvarı üzerinden doğu yönünde ilerleyerek Doğupark'a ulaşabilirsiniz. Doğupark'ta müzenin tabelalarını takip ederek Bandırma Gemi Müzesi'ne varabilirsiniz.

Müzenin yakınında otopark alanları bulunmaktadır. Aracınızı otoparka bıraktıktan sonra birkaç dakikalık yürüyüşle müzeye kolayca ulaşabilirsiniz.

Eğer şehir merkezine yakın bir konumdaysanız, yürüyerek de müzeye ulaşabilirsiniz. Doğupark bölgesi, yaya dostu bir alandır ve keyifli bir yürüyüşle müzeye varabilirsiniz.

Bandırma Vapuru Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bandırma Gemi Müzesi, Samsun'a gelen ziyaretçiler için tarihi ve kültürel açıdan önemli bir duraktır ve kolay ulaşılabilir konumuyla rahat bir deneyim sunmaktadır. Müze ziyaret saatleri ve açık günleri, duruma ve mevsimlere göre değişkenlik gösterebilir. Ancak, hafta içi 08:00 ile 17:00 arası ziyaret edilebilir. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2024 yılı için de benzer bir ücret politikasının devam edeceği öngörülmektedir. Bu nedenle, 2024 yılı boyunca Bandırma Vapuru Müzesi'ni ziyaret etmek isteyenlerin aşağıdaki giriş ücretlerini ödemeleri beklenmektedir:

Öğrenciler: 5 Türk Lirası

Yetişkinler: 10 Türk Lirası

Bu ücretler, müzenin bakım ve işletme masraflarını karşılamak amacıyla belirlenmiştir ve ziyaretçilere müzenin tarihi dokusunu ve sergilenen eserleri en iyi şekilde deneyimleme fırsatı sunmaktadır. Müze, öğrenciler için uygun fiyatlı giriş ücreti ile eğitim ve kültürel zenginliği teşvik etmektedir. Ziyaretçiler, bu ücretler karşılığında Bandırma Vapuru'nun tarihi atmosferini yaşayıp, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı hakkında detaylı bilgi edinebilirler.