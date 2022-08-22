Bandırma Nerede? Bandırma Nereye Bağlı, Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Bandırma, yalnızca bir tatil yeri olarak değil aynı zamanda tarihi ve kültürel olarak da önemli bir merkez olma görevini taşımaktadır. Bu denli önemli bir yer olan Bandırma hakkında Bandırma nereye bağlı ve Bandırma nerede gibi soruların sorulması da son derece normaldir. Peki ya gerçekte Bandırma nereye bağlı ve hangi ilde?

Bandırma Nerede?

Bandırma, hem güzel bir yaz tatili geçirebilmek adına, hem de özgür bir şekilde doğayla baş başa kalabilmek adına harika bir tercihtir. Bu nedenle Bandırma nerede ve Bandırma'ya nasıl gidilir? Gibi sorular sıklıkla sorulmaktadır. İçeriğimizde Bandırma hakkında kapsamlı bilgilere yer verdik.

Marmara Denizi'nin güneyinde yer alan Bandırma, denize kıyısı olan harika bir ilçedir. Buranın kuzeyinde Erdek ile Kapıdağ Yarımadası bulunurken, doğu yönünde ise Bursa'nın bir ilçesi olan Karacabey yer alır. Güney bölgesinde Manyas ilçesi ile Kuş Gölü'nü barındıran Bandırma, Batı tarafında da Gönen ilçesinin komşusudur. 833 km2 ile hatırı sayılır büyüklükte bir yüzölçümüne sahip olan ilçe, aynı zamanda denizden de 1 ila 764 metre arasında bir yükseklikte konumlanmıştır.

İsmen aynı adla anılan ve 31 km kadar bir uzunluğa sahip olan körfezde bulunan Bandırma, aynı zamanda son derece mühim bir liman kentidir. Bandırma konum olarak oldukça merkezidir. Ülkemizin en büyük kentlerinden olan İstanbul, Bursa ve İzmir'e yakın konumdadır. Ortalama iki saat mesafe ile tüm bu şehirlere ulaşmak mümkündür.

Kuzeyden güneye gidildikçe kısmen dağlık ve engebeli bir arazisi olan Bandırma'nın en yüksek dağı, 764 metre ile Karadağ dağıdır. Bandırma'nın kuzeyinde bulunan Kapıdağ ise, Bandırma ve Erdek körfezleriyle çevrelenmiş olan bir yarımada statüsündedir.

Bandırma Nereye Bağlı?

Bandırma nerenin ilçesi sorusu buraya tatil yapmak ve kültürel ya da tarihi gezi yapmak isteyenler tarafından sıklıkla sorulan bir sorudur. Bandırma, Ege Bölgesi'nde bulunan Balıkesir'e bağlı bir ilçedir. Bandırmada 54 mahalle bulunurken, bunların 20 tanesi kent merkezinde bulunmaktadır. Kırsal mahallelerin sayısı ise 34 olarak verilmiştir.

Tarihsel açıdan bakıldığında Bandırma ilçesinin kesin kuruluş tarihi bilinmese bile, araştırmalar sonucu M.Ö 8 ve 9. Yüzyıllar arasında bölgenin Kapıdağ yarımadasında bulunan Kyzikos şehri ile aynı zamanda kurulmuş olduğu düşünülmektedir. Bandırma'ya Türklerin ilk hakimiyet kurması 1076 yılında Kutulmuşoğlu Süleymanbey'in 1076 senesinde Kyzikos'un yanında Aydıncık ile Bandırma'yı fethetmesi ile olmuştur.

Zaman içinde devamlı değişen ve gelişen bölge, Birinci Dünya Savaşının ardından 1920 senesinde Yunanlar tarafından işgal edilip, 17 Eylül 1922 tarihinde kurtarılana kadar Yunan işgali altında kalmıştır. 1980 sonrasında ülkemiz için önemli bir sanayi kenti haline gelen Bandırma'da 1993 senesinde üniversite öğrenimi başlamış, 2000 yılında da nüfus 100.000'e ulaşmıştır. 2014'te Balıkesir büyükşehir statüsü kazanmış, kentin toplam nüfusu 145.000 olarak hesaplanmıştır. 2015 yılında Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi öğrenim vermeye başlamıştır.