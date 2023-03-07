Banket Nedir? Banket Ne Demek, Yaya Kaldırımı İle Arasındaki Fark Ne?

Zamanımızın büyük bir kısmını trafikte geçiririz. Trafikle ilgili terimlerden biride bankettir. Banket nedir, sorusu trafikle ilgili terimlerden sıklıkla aranan sorular arasında yer alır. Trafikte banket ne demek, dediğimizde şehirlerarası yolların iki yanında yayalar için yapılan toprak veya çakıl yol olduğunu öğreniriz. Yaya kaldırımı ile banket arasındaki fark, şehirlerarası ve şehir içi yollardan dolayı oluşur. Banket emniyet şeridi mi, dediğimizde banketlerin emniyet şeridinden farklı olduğunu öğreniriz.

Banket Nedir?

Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısma "banket" denir.

Banketler, araç yoluna bitişik şekilde farklı zemin kullanılarak yapılır. Kaldırımların aksine araç yolu ile aynı yüksekliğe sahiptir. Daha çok şehir dışı yollarda kullanılır. Kaplama üzerine çizilecek olan banketler ve eksen çizgileri istisnalar hariç mutlak suretle beyaz renkte boyanır. Beyaz renk dışında başka renklerde çizgi çizilmeyecektir. Ancak buna aşağıdaki durumlar istisnadır. Bunlar sırasıyla;

Yıl içerisinde 30 günden fazla sis olan yerler,

Bakım ve onarım sahalarında yapılan geçici işaretlemelerde,

Otopark ve park yasağı çizgilerinin çizilmesinde sarı renk uygulaması yapılabilir.

Banket Ne Demek?

Emniyet Şeridi ve Banket Nedir? Acil durumlarda ve zaruri hallerde kullanılması için gidiş istikametinin sağında bulunan ve düz şerit çizgisiyle belirlenmiş araçların kullanımı için ayrılmış yerlere emniyet şeridi, yayaların kullanımı için yapılmış yerlere de banket denilmektedir.

Tek Şeritli Yüzeysel Kaplamalı Yolların Banket Genişlikleri;

Platform genişliği 12 metre 1A Tipi yollarda: 2.50 metre,

Platform genişliği 10 metre 2A Tipi yollarda: 1.50 metre,

Platform genişliği 8 metre 3A Tipi yollarda: 0.50 metre olarak yapılmaktadır.

Yaya Kaldırımı İle Arasındaki Fark Ne?

Yaya kaldırımları şehir içinde araç yollarının kenarında ayrılmış ve yoldan yüksekçe olan yayaların kullandığı yerdir. Banket ise ana yolların kenarındaki ve kaldırımın olmadığı yerlerdeki yayaların kullanabileceği alandır. Kaldırımlar daha güvenli iken banketler çok güvenli değildir. Bu nedenle anketler kullanılırken dikkatli olunmalıdır.