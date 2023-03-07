Banket Nedir? Banket Ne Demek, Yaya Kaldırımı İle Arasındaki Fark Ne?

Zamanımızın büyük bir kısmını trafikte geçiririz. Trafikle ilgili terimlerden biride bankettir. Banket nedir, sorusu trafikle ilgili terimlerden sıklıkla aranan sorular arasında yer alır. Trafikte banket ne demek, dediğimizde şehirlerarası yolların iki yanında yayalar için yapılan toprak veya çakıl yol olduğunu öğreniriz. Yaya kaldırımı ile banket arasındaki fark, şehirlerarası ve şehir içi yollardan dolayı oluşur. Banket emniyet şeridi mi, dediğimizde banketlerin emniyet şeridinden farklı olduğunu öğreniriz.
Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısma "banket" denir.
Banketler, araç yoluna bitişik şekilde farklı zemin kullanılarak yapılır. Kaldırımların aksine araç yolu ile aynı yüksekliğe sahiptir. Daha çok şehir dışı yollarda kullanılır. Kaplama üzerine çizilecek olan banketler ve eksen çizgileri istisnalar hariç mutlak suretle beyaz renkte boyanır. Beyaz renk dışında başka renklerde çizgi çizilmeyecektir. Ancak buna aşağıdaki durumlar istisnadır. Bunlar sırasıyla;
Emniyet Şeridi ve Banket Nedir? Acil durumlarda ve zaruri hallerde kullanılması için gidiş istikametinin sağında bulunan ve düz şerit çizgisiyle belirlenmiş araçların kullanımı için ayrılmış yerlere emniyet şeridi, yayaların kullanımı için yapılmış yerlere de banket denilmektedir.
Tek Şeritli Yüzeysel Kaplamalı Yolların Banket Genişlikleri;
Yaya kaldırımları şehir içinde araç yollarının kenarında ayrılmış ve yoldan yüksekçe olan yayaların kullandığı yerdir. Banket ise ana yolların kenarındaki ve kaldırımın olmadığı yerlerdeki yayaların kullanabileceği alandır. Kaldırımlar daha güvenli iken banketler çok güvenli değildir. Bu nedenle anketler kullanılırken dikkatli olunmalıdır.