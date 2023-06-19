Baraj Set Göllerini Diğer Göl Türlerinden Ayıran Temel Özellik Nedir? Baraj Set Göllerinin Özellikleri

Baraj set göllerini diğer göl türlerinden ayıran temel özellik, göl ve baraj göllerinin nasıl oluştuğu ile ilgilidir. Baraj set gölleri özellikleri, göllerden biraz daha farklıdır. Set baraj göllerinin enerji açısından da ele alınmasında fayda vardır. Doğal göllerin ise balıkçılık, yüzme ve ulaşım amacıyla kullanıldığı dikkat çeker. Set göllerini diğer göl türlerinden ayıran temel özellik nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Baraj Set Göllerini Diğer Göl Türlerinden Ayıran Temel Özellik

Baraj set gölleri ile diğer göl türleri arasındaki temel fark, iki göl türünün oluşma şeklidir. Baraj set gölleri yapay iken diğer göl türleri doğal şekilde oluşmuştur. Baraj set göllerinin kendiliğinden, doğal şekilde oluşması söz konusu değildir. Baraj set gölleri, insan ihtiyaçları göz önünde bulundurularak inşa edilir. Söz konusu inşa, yasal otorite tarafından yapılır ve milletin hizmetine sunulur.

Set Göllerini Diğer Göl Türlerinden Ayıran Temel Özellik Nedir?

Baraj set göllerinin inşasında, bulunulan coğrafyanın enerji ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Baraj set gölleri elektrik üretimi ve balıkçılık faaliyetlerinde de etkilidir. Doğal göller de balıkçılık ve ulaşım maksatlı kullanılır. Söz konusu su birikintileri aynı zamanda içme suyu temininde de kullanılır. Özellikle büyük şehirlerin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmı doğal göllerden karşılanır. Doğal göllerin yanı sıra yapay göllerin varlığı da dikkat çeker.