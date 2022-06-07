Barajı olan bölümleri kazanma formülleri

Baraj puanlarının kaldırılmasıyla 3 milyon 240 binden fazla bir başvurunun olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 10 gün kaldı. Sınav 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Adaylar YKS'ye son hızla hazırlanmaya devam ediyor. Peki gözde bölümleri kazanmak için sınavda nasıl bir performans göstermek gerekiyor? Tıp, hukuk, mimarlık ve mühendislik gibi sıralama barajı koşulu olan programlara girebilmek için YKS'de hangi testlerde ne kadar soru çözmek lazım? İşte YÖK Atlas verilerine göre geçen yıl baraj koşulu olan bölümleri kazanan adayların YKS'deki başarı grafikleri: Adaylar bu verileri inceleyerek 2022-YKS'de hedefledikleri programa yerleşebilmek için ne kadar net çıkarmaları gerektiği hakkında fikir sahibi olabilir.Başarı sıralaması 50 bin. YÖK Atlas verilerine göre geçen yıl tıpta devlet üniversitesine yerleşen son öğrencinin, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Türkçe sorularının yüzde 74'ünü, TYT sosyal bilimler sorularının yüzde 84'ünü, TYT matematik testi sorularının ise yüzde 46'sını doğru çözdüğü görülüyor. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ise matematik sorularının yüzde 68'ine, AYT fen sorularının ise yüzde 75'ine doğru yanıt vermiş.Başarı sıralaması 80 bin olan diş hekimliğine geçen yıl minimum başarıyla giren öğrencilerin sınav performansı şöyle: TYT Türkçe'de yüzde 72, TYT sosyal bilimlerde yüzde 75, TYT matematikte yüzde 59, TYT fen bilimlerinde yüzde 69. AYT matematikte yüzde 51, AYT fende ise yüzde 72.250 bin başarı sıralaması koşulu var. Geçen yıl mimarlıkta devlet üniversitesine yerleşen son öğrenci TYT Türkçe sorularının yüzde 69'unu, TYT sosyal bilimler sorularının yüzde 43'ünü, TYT matematik sorularının ise yüzde 33'ünü cevaplandırmış. AYT matematikte yüzde 21, AYT fende ise yüzde 25 başarı performansı yakalamış.125 bin olan hukuk barajı bu yıl 100 bine çıkarıldı. Bu sıralamaya ulaşmak için TYT Türkçe'de yüzde 66, TYT sosyal bilimlerde yüzde 65, TYT matematikte ise yüzde 42'lik bir başarı performansı yakalamak gerekiyor. AYT edebiyatta yüzde 66, AYT matematikte ise soruların en az yüzde 28'ini doğru çözmek gerek.Tercih yapabilmek için ilk 300 bine girmek gerekiyor. Geçen yıl yerleşen son adayın başarı grafiği şöyle: TYT Türkçe yüzde 60, TYT sosyal bilimler yüzde 43, TYT matematik yüzde 14. AYT matematik yüzde 21, AYT fen yüzde 16.TYT Türkçe'de yüzde 58, TYT sosyal bilimlerde yüzde 45, TYT fende yüzde 16'lık başarı performansı yakalayan bir aday Yabancı Dil Testi'ndeki (YDT) soruların yüzde 22'sini doğru yanıtlarsa İngilizce ya da Almanca gibi yabancı dil öğretmenliği programına yerleşebilir.