Barbaros Hayrettin Paşa Nasıl Öldü? Barbaros Hayrettin Paşa Neden ve Ne Zaman Vefat Etti, Kim Öldürdü, Mezarı Nerede?

Osmanlı Devleti'nin Akdeniz ve Ege'de bulunan devletlere karşı büyük zaferler kazanmasında önemli bir role sahip olan Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz'in bir Türk gölü haline gelmesini sağlamıştır. Üzerinden çok uzun zamanlar geçmesine rağmen ismi unutulmamış, hala tüm dünya tarafından tarihin en büyük denizcilerinden birisi olarak anılmaktadır. Peki bu büyük kahraman, büyük denizci Barbaros Hayrettin Paşa neden öldü? Savaşta ölerek şehit mi oldu yoksa görevlerini başarıyla tamamlamış bir gazi olarak mı vefat etti? İşte, bu yazımızda Barbaros Hayrettin Paşa'nın nasıl öldüğüne dair detaylı bilgiler paylaşacağız.

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA NEDEN ÖLDÜ?

"Barbaros Hayrettin Paşa nasıl öldü?", "Barbaros Hayrettin Paşa neden öldü" ve yahut "idam mı edildi?" soruları internette çokça sorulmaktadır. Peki bu soruların doğru yanıtları nedir, Barbaros Hayrettin Paşa nasıl öldü?

Bu konuda internette oldukça fazla bilgi dolaşıyor. Barbaros Hayrettin Paşa idamı ve kim öldürdü gibi sorgular çokça yaygın. Fakat bu sorulara verilen bilgiler yanlıştır. Çünkü idam edilmemiş veya birisi tarafından öldürülmemiştir. Preveze Deniz Zaferi Barbaros Hayrettin Paşa sayesinde alınmıştır. 3 gün süren bu mücadele de Barbaros'un filosu sayıca az olmasına rağmen Haçlı donanmasını bozguna uğratmıştır ve böylelikle Türklerin Akdeniz de üstünlüğü kesinleşmiştir. Preveze Deniz Savaşı sonrasında I. François, Osmanlıya yakınlaşmaya başlamıştır. 6 ay Güney Fransa'da bulunan Barbaros, François'nın V. Karl'la anlaşması sonucunda İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştır. Dönüş yaparken Cenova'da tutsak kalan Turgut Reis'i de kurtarmıştır. Bu zafer Barbaros Hayrettin Paşa'nın son büyük zaferidir. Ardından tersane işleriyle ilgilenen Barbaros Paşa, 5 Temmuz 1546 yılında yakalandığı hastalık yüzünden hayata gözlerini yummuştur.

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'YI KİM ÖLDÜRDÜ?

Barbaros Hayrettin Paşa'yı kimse öldürmemiştir. Barbaros Hayrettin Paşa idam edildiği de doğru bir bilgi değildir, kendisi rahatsızlığından dolayı vefat etmiştir.

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'NIN MEZARI NEREDE?

Ölümünden sonra Mimar Sinan Beşiktaş'ta Akdeniz Fatihinin ismine yanaşır bir türbe yapmıştır. Bu türbe Sekiz köşeli, tek kubbeli ve altüst pencerelidir. Vefatından sonra "Mate reisü'l-bahr (Denizin reisi öldü) "sözü tarihe düşmüştür. Barbaros Hayreddin Paşa zamanında Osmanlı denizciliği gücünün zirvesine ulaşmış ve sevgiyle anılmıştır. Hatta o kadar çok sevilirdi ki Osmanlı Devleti'nin kaptan paşaları, kaptanlık kaftanlarını giyer Barbaros'un Beşiktaş'taki türbesine gider ve dua edilip, fakir fukaraya yemek verirlermiş. Sefere çıkan Türk gemileri bu türbenin önünden geçerken Barbaros Hayrettin Paşa'yı top atışıyla selamlarlar. Hatta günümüzde de hala yapan denizcilerimiz vardır. İstanbul'un Beşiktaş semtinde Barbaros Anıtı vardır.