Barcelona Hangi Ülkede? Barselona Nerede, Hangi Ülkenin Başkenti?

Barcelona, coğrafi konumunun yanı sıra doğal güzellikleri ile de ön plana çıkan bir şehirdir. Barcelona hangi ülkede konusu araştırılırken şehrin turistik yerlerinin incelenmesi de uygun olacaktır. barselona nerede araştırması için dünya haritasından da istifade edebilirsiniz. Söz konusu şehir Avrupa'nın batı ucunda kalan coğrafyadadır. Barcelona nerede sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Barcelona Hangi Ülkede?

Barcelona, Avrupa'nın batısında yer alan İspanya'da bir şehirdir. Söz konusu şehir aynı zamanda İspanya'nın da başkentidir. Barcelona, İspanya'nın kuzey doğusunda bulunur. Akdeniz'e kıyısı olan Barcelona, Fransa'ya yakın bir bölgede konuşludur. Fransa sınırına 150 km olan bu şehir, Madrid'den sonra ülkenin en büyük ikinci şehridir.

Barcelona, doğal güzelliklerinin yanı sıra turistik olması ile de meşhur olan bir şehirdir. Bu nedenle Barcelona, dünyanın en fazla turist çeken şehirleri arasındadır. Ülkemizden de bu şehri görmek isteyen çok sayıda kişi vardır. İstanbul'dan direkt uçuşun olduğu bu şehre, havayolu ile 3,5 saatlik bir sürede ulaşabilirsiniz. Barcelona El Prat Havalimanı'nın şehir merkezine olan mesafesi 13 km'dir.

Barcelona Nerede?

Barcelona, turistik bir şehir olmasının yanında futbol takımı ile de ünlüdür. Barcelona futbol takımı, dünyada önemli başarılara imza atmış olan önemli bir kulüptür. Şehrin turistler için popüler olmasının bir sebebi de Barcelona futbol takımının bu şehirde olmasıdır. Her yıl Barcelona takımının futbol maçlarını izlemek için binlerce kişi bu şehre akın eder.