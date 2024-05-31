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Haberler Eğitim Haberleri Bardak Eş Anlamlısı Nedir? Bardak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 31.5.2024 15:29 Son Güncelleme: 31.5.2024 15:29

Bardak Eş Anlamlısı Nedir? Bardak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Su ve diğer içecek türlerini içmek amacı ile kullanılan ve genellikle camdan yapılan kaplara, bardak adı verilir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ayrıca bir kabın alacağı miktarda olan ve toprak testi gibi tanımlarla da bilinir. Pek çok kelimenin olduğu gibi, bardak kelimesinin de eş anlamlı sözcüğü bulunur. Bardak kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı hakkında doğru bilgi edinmek için öncelikle bardak eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtını bulmak gerekir.

Bardak Eş Anlamlısı Nedir? Bardak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede hemen hemen her kelimenin bir eş anlamlısı bulunur. Bu kelimeler kimi zaman tek olurken kimi zaman ise birden fazla olarak yer alır. Bardak kelimesi de birden fazla eş anlamlı sözcüğe sahiptir. Bu nedenle cümlelerini zenginleştirmek isteyenler bardak eş anlamlısı nedir, bardak kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nasıldır sorularının yanıtını ararlar.

Bardak Eş Anlamlısı Nedir?

Bardak kelimesinin birden fazla eş anlamlı sözcüğü bulunur. Bu kelimeler aşağıdaki gibi sıralanır:

  • Testi

  • Çamçak

  • Boduç

  • Kupa

Bardak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Eş anlamlı kelimeler, birbirleri yerine kullandıkları zaman herhangi bir anlatım bozukluğuna sebebiyet vermezler. Bu nedenle cümlelerini zenginleştirmek isteyenler, bardak yerine eş anlamı olan sözcüklerden birini kullanabilirler. Bardak kelimesinin eş anlamlılarının cümle içinde kullanımı için örnekler aşağıdaki gibidir:

  • Bana bir bardak su ver, ne istersen yapayım. / Bana bir kupa su ver, ne istersen yapayım.

  • Umarım yazın dağın tepesine çıktığımızda yanına bir bardak su almayı unutmamış olursun. / Umarım yazın dağın tepesine çıktığımızda yanına bir testi su almayı unutmamış olursun.

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Bardak Eş Anlamlısı Nedir? Bardak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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