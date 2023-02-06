Barekallah Ne Demek? Maşallah Barekallah Ne Anlama Gelir, Ne Zaman Söylenir?

Günlük hayatta çok sık kullandığımız fakat anlamını bilmediğimiz pek çok ifade vardır. Özellikle geleneklerimizden gelen kimi Arapça kelimeleri de farkında olmadan çok sık kullanırız. Bunlardan birisi olan Barekallah ne demek sorusu kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Maşallah barekallah ifadesi çok sık kullanılsa da anlamı bilinmediğinden ötürü ne anlama gelir sorusu önem kazanmıştır. Bir kişiyi beğenirken veya överken kullandığımız bu ifade, o kişinin nazarlardan korunması manasına gelmektedir. Bu kelime nasıl yazılır sorusu da çok sık araştırılmıştır. Maşallah barekallah diyene ne denir sorusu da önem kazanacaktır. Yazımızın devamında maşallah barekallah ne anlama gelir ve ne zaman söylenir sorularına cevap aradık. Peki barekallah ne demek, işte detaylar...

Barekallah Ne Demek?

Arapça bir ifade olan barekallah ne demek olduğu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Çok sık kullanılan ve anlamı bilinmeyen bu ifade, Allah mübarek etsin, hayırlı olsun veya hayırlı uğurlu olsun anlamlarına gelmiştir. Maşallah ile beraber söylenen barekallah ifadesinin negatif durumları da etkisiz hale getirildiğine inanılır. Bu ifade Allah'ın rahmetinin söze yansımış halidir.

Barekallah Ne Zaman Söylenir?

İslam dininde her şeyin Allah'ın izniyle gerçekleştiğine inanılır. Bu durumda başımıza gelen hayır ve şer de Allah'ın bir takdiridir. İyi bir durum söz konusu olduğunda kişiler "bunu Allah diledi, oldu" manasına gelen barekallah ifadesini kullanacaktır. Barekallah ifadesi, beğenilen, sevilen ve görülen güzelliklerin esnasında bunu Allah'a ait olduğunu hissettirmek ve karşı tarafı köm gözlerden uzak tutmak amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Bu ifadeyi özellikle sevdiklerine kullanmak isteyen kişiler, anlamını da merak edecektir. Yazılışı okunuşu gibi barekallah şeklinde olduğu için zor bir ifade olmayacaktır. Karşı tarafın sevincine ortak olmak ve onu negatif etkilerden uzaklaştırmak için bu ifade oldukça sık kullanılır.