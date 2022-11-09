Barış Çiçeği Anlamı - Barış Çiçeğinin Anlamı Ve Hikayesi Nedir, Neyi Sembolize Eder?

Barış çiçeği, 3500 farklı türü içinde bulunduran 'Araceae' familyasının bir parçasıdır. Dünyada en çok Güney ve Orta Amerika'nın tropikal bölgelerinde bulunur. Kendine özgü bir şekli vardır ve görünümünden dolayı ay çiçeğini anımsatır. Soğuk havaya karşı dayanıklı değildir. Bu yüzden evlerde, iş yerlerinde ve diğer iç mekanlarda yetiştirilmesi doğru olur. Gereken koşullar sağlandığı takdirde, tüm yıl boyunca aralıklı olarak çiçek açar. Barış çiçeği ayrıca, bulunduğu mekanın içini radyasyondan arındırmak için mükemmel bir bitkidir.

Barış Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Uzun çiçeklerini açması ve düzgün bir biçimde gelişmesi için bu çiçeğin, hafif güneş ışığı alan yerlerde bakılması gerekir. Fakat direkt olarak yoğun güneş ışığına da maruz kalmamalıdır. Bu nedenle pozisyonunun iyi belirlenmesi önemlidir. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında Barış çiçeğini, 15 ila 25 ° C arasındaki bir odanın güneş ışığı alan bir bölümüne yerleştirilmelidir. Güz ve kış aylarında ise, daha serin bölgelerde bakılmalıdır ama çok soğuk olmamalıdır. Yaklaşık olarak 16-17 ° C uygun sıcaklık aralığıdır.

Bu bitkinin dengeli bir şekilde neme ihtiyacı vardır. Sulama takvimi de mevsimlere göre değişir. Mart-Nisan-Mayıs ve Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında haftada 1 veya 2 kere sulamak yeterlidir. Barış çiçeği sonbahar ve kış aylarında vejetatif dinlenme dönemine girdiği için sulama azaltılmalıdır. Bu nedenle, saksının altında su birikmesine kesinlikle izin verilmemelidir.

Gelişme süresi boyunca, Barış çiçeğine ayda 2 kez sıvı gübre eklenmelidir. Sonbahar ve kış aylarında gübre kesilmelidir. Sıcak yaz aylarında, Barış çiçeğinin yapraklarının kurumasını önlemek için az miktarda kireçsiz su püskürtülmelidir. Ayrıca, yaprakların üzerinde biriken toz, nemli yumuşak bir bez veya sünger yardımı ile temizlenmelidir.

Tüm yıl boyunca aralıklı olarak ilk 10 santimetre içinde yer alan saksı toprağını, yeni toprak ile değiştirerek yeni bir yüzey katmanı oluşturulmalıdır. Bu yeni toprak, Barış çiçeği için gerekli besinlerin karşılanmasını sağlar.

Çoğaltma işlemi, ilkbahar aylarında bölünme yöntemi ile yapılır. Birkaç köksapı merkezi tutamdan ayırmak için farklı bir saksıya ihtiyaç vardır. En az 4 yaprak olması gerekir, daha sonra ayrı bir şekilde diğer saksılara nakledilmelidir.

Barış çiçeğinin, büyük ve çürümüş yapraklara ihtiyacı yoktur. Bu nedenle hasarlı, kuru, ölü, yapraklardan ve çiçeklerden temizlemek önemlidir. Çiçek, bitler, böcekler ve örümcekler tarafından kuşatılmış olabilir. Buna karşın, ilginç bir şekilde parazitlere karşı direnci yüksektir. Barış çiçeğinin yaprakları zaman zaman sararabilir, bunun nedeni bulunduğu mekanın havasının çok kuru olmasından kaynaklanır. Yapraklarda meydana gelen diğer kahverengi lekeler fazla sulama, nemsiz kalma veya aşırı soğuk havaya maruz kalmaktan dolayı oluşur.

Barış Çiçeğinin Anlamı Nedir?