Kişi adı olarak sıkça tercih edilen, aynı zamanda kelime anlamıyla toplumumuzda etkileyici bir yere sahip olan barış sözü, anlamı ve kökeni bakımından merak ediliyor. Ayrıca birçok kişi barış zıt anlamlısı nedir ve barışın eş anlamı nedir gibi sorularla bu sözcüğü analiz etmek istiyor. İşte, bulmacalarda da çok çıkan ve barışın zıt anlamlısı olan sözcük.

BARIŞ KELİMESİNİN ANLAMI

Barış kelimesi sulh etmek, anlaşmak, uzlaşmak anlamlarına gelmektedir. Savaş halinin bitmesi durumu olarak da izah edilebilir. 19. Yüzyıla değin barış kelimesine bu haliyle rastlanmaz. Eski metinlerde barışgu, barışık ve barışıklık olarak karşımıza çıkar. Ayrıca barışçıl, barışsever kelimeleri de bu kökten türemiştir.

BARIŞ KELİMESİNİN KÖKENİ

Türkçe kökenli olan barış sözünün barış- fiilinden isimleştiği bilinmektedir. Kelimenin bar- "gitmek" kökünden türediği ve "karşılıklı gitmek, uzlaşmak" manasına geldiği düşünülmektedir.

BARIŞ KELİMESİNİN EŞ ANLAMI NEDİR?

Sulh ve uzlaşma kelimeleri barış kelimesinin eş anlamlısı olarak gösterilebilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünde de yer alan eş anlamlısı barış ile dönüşümlü olarak sıkça kullanılmaktadır.

BARIŞIN ZIT ANLAMLISI

Barış zıt anlamlısı nedir sorusuna cevaben ilk akla gelen kelime savaş olmaktadır. Elbette savaşın eş anlamlıları da barışın zıt anlamlısı olarak karşımıza çıkar. Bunlar dövüş, cenk, harp, cihat kelimeleridir. Bu kelimeler de birbiri yerine geçebilmekte ve barış kelimesinin tam aksi anlamı temsil etmektedir.

BARIŞ KELİMESİNİN DOĞRU KULLANIMINI İÇEREN CÜMLELER

"Savaşın iyisi barışın kötüsü olmaz." - Benjamin Franklin

"Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır." – Yaşar Kemal

"Barış, savaştan her zaman daha iyidir; çünkü barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömerler." – Heredot

"Barış istiyorsanız savaşa hazır olun." - Sezar