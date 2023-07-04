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Giriş Tarihi: 4.7.2023 11:50 Son Güncelleme: 4.7.2023 11:51

Barisfer Nedir? Barisfer Özellikleri Neler, Neyden Oluşur?

Barisfer, dünyanın katmanlarından biridir. Peki, barisfer nedir? Konu ile ilgili incelediğiniz kaynaklarda barisfer özellikleri neler sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Dünya katmanlarının her biri farklı maddelerden oluşmuştur. Barisfer neyden oluşur sorusunun da bu kapsamda incelenmesi gerekir. Her katmanı oluşturan unsurlar da birbirinden farklıdır. Barisferi oluşturan unsurlar nelerdir sorusunu sizler için araştırdık.

Barisfer Nedir? Barisfer Özellikleri Neler, Neyden Oluşur?

Barisfer nedir sorusuna terim anlamı ile cevap arayabilirsiniz. Söz konusu terim, coğrafyada yer aldığı için coğrafya kaynaklarında bu terime tam anlamıyla karşılık bulabilirsiniz. Barisfer özellikleri neler sorusuna da coğrafya ve yer küre araştırmalarında cevap bulabilirsiniz. Barisfer katmanını oluşturan bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar bilinerek konunun ayrıntılarına inmeniz daha kolay olacaktır. Barisferi oluşturan unsurlar nelerdir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Barisfer Nedir?

Barisfer, iç çekirdek olarak da ifade edilen dünyanın en ağır katmanıdır. Bu nedenle barisfer katmanına "ağır küre" adı da verilir. Dünyanın en iç kısmında çekirdek bulunur. Bu çekirdeğin iç kısmı barisfer olarak tanımlanmıştır. Söz konusu tabakanın içinde yoğun nikel ve demir elementleri bulunur. Burada sıcaklık çok fazla olduğu için demir ve nikel elementleri kristal şeklindedir. Barisferde bulunan tüm maddeler yüksek sıcaklık nedeniyle yanmaktadır.

Barisfer Özellikleri Neler?

Dünyayı oluşturan tüm katmanların kendine özgü özellikleri vardır. Barisferin özellikleri de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Barisfer katmanının özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  • Barisfer ortalama 4000 km çapındadır.
  • Bu tabakada sıcaklık yaklaşık 4500 derecedir.
  • Barisfer, iç ve dış çekirdek adıyla ikiye ayrılır.
  • Buradaki sıcaklığın ve basıncın çok yüksek olması nedeniyle barisfer katı bir katmandır.
  • Barisferin etrafını saran katman, kükürt ve oksijenden oluşur. Bu nedenle etrafı sıvı haldedir. Dış katman, dış çekirdek olarak adlandırılır.
  • Barisfer, dünyadaki manyetik alanın oluşmasında da etkilidir.

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Barisfer Nedir? Barisfer Özellikleri Neler, Neyden Oluşur?
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