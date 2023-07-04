Barisfer Nedir? Barisfer Özellikleri Neler, Neyden Oluşur?

Barisfer nedir sorusuna terim anlamı ile cevap arayabilirsiniz. Söz konusu terim, coğrafyada yer aldığı için coğrafya kaynaklarında bu terime tam anlamıyla karşılık bulabilirsiniz. Barisfer özellikleri neler sorusuna da coğrafya ve yer küre araştırmalarında cevap bulabilirsiniz. Barisfer katmanını oluşturan bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar bilinerek konunun ayrıntılarına inmeniz daha kolay olacaktır. Barisferi oluşturan unsurlar nelerdir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Barisfer Nedir?

Barisfer, iç çekirdek olarak da ifade edilen dünyanın en ağır katmanıdır. Bu nedenle barisfer katmanına "ağır küre" adı da verilir. Dünyanın en iç kısmında çekirdek bulunur. Bu çekirdeğin iç kısmı barisfer olarak tanımlanmıştır. Söz konusu tabakanın içinde yoğun nikel ve demir elementleri bulunur. Burada sıcaklık çok fazla olduğu için demir ve nikel elementleri kristal şeklindedir. Barisferde bulunan tüm maddeler yüksek sıcaklık nedeniyle yanmaktadır.

Barisfer Özellikleri Neler?

Dünyayı oluşturan tüm katmanların kendine özgü özellikleri vardır. Barisferin özellikleri de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Barisfer katmanının özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.