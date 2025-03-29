Barışsever Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Barış Sever Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Barışsever kelimesi günlük yaşantıda sıklıkla kullanılmaktadır. Kelime, barış yanlısı kimse anlamında kullanılmaktadır. Kelimeyi kullanırken de ayrı mı olarak mı yoksa bitişik olarak mı kullanılacağı kafa karışıklığı oluşturabilmektedir. Bu gibi hatalı kullanımlara yer vermemek için kelimenin nasıl yazıldığı internette sıklıkla aranmaktadır. Barışsever nasıl yazılır ve TDK'ye göre barış sever ayrı mı bitişik mi yazılır sorusu da cevap aranan konular arasında yer almaktadır.

Barışsever Nasıl Yazılır?

Barşsever kelimesi yazımı karıştırılan kelimeler arasında yerini almaktadır. Kelime genellikle "barış sever" şeklinde ayrı olarak yazılmaktadır. Bu yazım şekli yanlıştır. Gün içinde sıklıkla kullandığımız ve barış halinde yaşamayı isteyen anlamına gelen kelimenin doğru yazımı "barışsever" şeklinde olmalıdır. Kelime bitişik olarak yazılmaktadır.

TDK'ye Göre Barış Sever Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Yazımından emin olmadığımız kelimeler konusunda TDK başvurulması gereken bir kaynaktır. TDK'ye göre barışsever kelimesi bitişik olarak yazılmalıdır. Kelimenin doğru yazımı "barışsever" olmalıdır.