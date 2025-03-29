Barışsever Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Barış Sever Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?
Dilimiz anlam ve kelime yapısı bakımından oldukça zengin bir dildir. Birleşik kelimelerin yaygın olarak kullanılması ve bir anlam bütünlüğüne sahip olması da bu zenginliği bir parçasıdır. Fakat bazen bu tür kelimelerin yazımında belli başlı hatalar yapılabilmektedir. Kelimelerin ayrı veya bitişik yapımları konusunda yapılan yanlışlıklar bu hatalardan biridir. Barışsever kelimesi de günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ve yazımında hata yapılan kelimelerden biridir. Barışsever nasıl yazılır ve TDK’ye göre barış sever ayrı mı bitişik mi yazılır sorusu da internette sıklıkla aranmaktadır.
Barışsever kelimesi günlük yaşantıda sıklıkla kullanılmaktadır. Kelime, barış yanlısı kimse anlamında kullanılmaktadır. Kelimeyi kullanırken de ayrı mı olarak mı yoksa bitişik olarak mı kullanılacağı kafa karışıklığı oluşturabilmektedir. Bu gibi hatalı kullanımlara yer vermemek için kelimenin nasıl yazıldığı internette sıklıkla aranmaktadır. Barışsever nasıl yazılır ve TDK'ye göre barış sever ayrı mı bitişik mi yazılır sorusu da cevap aranan konular arasında yer almaktadır.
Barışsever Nasıl Yazılır?
Barşsever kelimesi yazımı karıştırılan kelimeler arasında yerini almaktadır. Kelime genellikle "barış sever" şeklinde ayrı olarak yazılmaktadır. Bu yazım şekli yanlıştır. Gün içinde sıklıkla kullandığımız ve barış halinde yaşamayı isteyen anlamına gelen kelimenin doğru yazımı "barışsever" şeklinde olmalıdır. Kelime bitişik olarak yazılmaktadır.
TDK'ye Göre Barış Sever Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?
Yazımından emin olmadığımız kelimeler konusunda TDK başvurulması gereken bir kaynaktır. TDK'ye göre barışsever kelimesi bitişik olarak yazılmalıdır. Kelimenin doğru yazımı "barışsever" olmalıdır.