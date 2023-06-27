Barit Nereden Çıkarılır? Türkiye’de Barit Madeni En Çok Nerede Bulunur?

Baryum sülfattan meydana gelen barit, son derece değerli bir mineral türüdür. Baryumun temel taşı olarak tabir edilen bu mineral, pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Günümüzde çoğu kişi barit mineralinin nerelerde çıktığını merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için barit nereden çıkarılır, barit madeni en çok nerede bulunur gibi soruların cevaplarına yer verdik.

Barit Nereden Çıkarılır?

Barit, kimyasal bir element olarak tanımlanan Baryumun temel kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mineral olarak da ifade edilen baritin rengi çoğunlukla şeffaftır. Ancak beyaz, gri veya sarı renkli çeşitleri de bulunmaktadır. Baritin en belirgin özelliklerinden biri metalik olmamasıdır. Ayrıca yüksek sıcaklığa veya basınca karşı oldukça dirençli bir yapıya sahiptir. Baryum Sülfat olarak da bilinen bu mineralin kimyasal simgesi ise BaSo4 şeklindedir. Işıma yapan bir niteliğe sahip olmasından dolayı Bologna taşı olarak da bilinmektedir. Bu mineralle ilgili en sık karşımıza çıkan sorulardan biri barit nerede çıkarılır sorusudur. Barit, pek çok noktada çıkarılabilen taşlardan biridir. Barit yataklarının olduğu bölgelerden biri Konya ilidir. Bir diğeri ise Isparta'dır. Bu yerlerde barit cevherine çok sık rastlanılmaktadır.

Barit madeninin Türkiye'de en çok çıkarıldığı yerler aşağıdaki haritada yer almaktadır;

Kaynak: www.mta.gov.tr

Barit Madeni En Fazla Nerede Bulunur?

Barit, manyetik özellik taşımayan mineraller arasında yer almaktadır. Ağır bir mineral olarak bilinen barit, suda erimediği için dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda barit en çok nerede çıkarılır konusu gündeme gelmektedir. Barit madeninin çıkarıldığı birçok farklı nokta mevcuttur. Yunanistan, Rusya, Suriye gibi ülkelerde barit madeninden çok sık faydalanılmaktadır. Türkiye'de ise en çok Gaziantep, Muş, Antalya ve Eskişehir şehirlerinde barit yatakları bulunmaktadır. Bu yüzden bu bölgelerde barit madeni yaygın olarak çıkarılmaktadır. Ayrıca boya sektörü başta olmak üzere; plastik, kâğıt, petrol gibi birçok farklı sektörde de kullanımı oldukça fazladır.