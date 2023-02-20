Bariz Ne Demek? Bariz Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Günlük hayatımızda oldukça sık karşılaşmamıza rağmen bariz ne demek diye araştırma yapıyor olabilirsiniz. Çünkü her ne kadar kullansak da kelimenin tam anlamını bilmeyebilirsiniz. Bu yüzden daha iyi anlatabilmek adına bariz cümle içinde kullanımı ve kökeni ile ilgili bilgiler vereceğiz. Bunun yanı sıra anlamını öğrendikten sonra bariz nasıl yazılır bu soruyu da cevaplandıracağız. İçeriğimizin kalan kısmına inerek bariz ne demek sorusu ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Bunun için okumaya devam edin!

Bariz Ne Demek?

Günlük konuşma dilimizde bariz kelimesini oldukça sık kullanırız ya da bir şekilde fazlasıyla karşımıza çıkar. Bazen izlediğimiz bir televizyon programında bazen sosyal medyada bazen de okuduğumuz dergi, kitap, gazetelerde bu kelime kendisine yer bulur. Anlamını tahmin etseniz de tam olarak kelime anlamını bilmeyebilirsiniz. Özellikle yabancı kökenli kelimeler için bu durum geçerlidir. Her ne kadar dilimize yerleşmiş olsa da yabancı kökenli olmasından dolayı kelime anlamı tam olarak bilinmebiliyor. Bariz kelimesinin kelime anlamı tam olarak şu şekildedir:

- Belgeye gereklik göstermeyen

- Gözle görülen

- Çok açık

- Göze çarpan

- Çok belirgin

- Apaçık

- Açık.

Aynı zamanda bu kelime Arapça kökenli olup bariz "ortaya çıkan, çıkıntı, yüksek, aşikâr" sözcüğünden alıntıdır. Arapça'da burūz "çıkma, ortaya çıkma, kendini gösterme" sözcüğünden türemiştir.

Bariz Nasıl Yazılır?

Aslında günlük hayatımızda yazı dili ile oldukça iç içeyiz. Şöyle ki okuduğumuz dergi, gazete, kitaplarda ya da yazılan dilekçe ve mektuplardaki yazım kurallarını istemesek de hafızamıza kazırız. Bu yüzden yazım kurallarına dikkat etmeli ve kelimelerin doğru yazımını öğrenmeliyiz. Çünkü yazım yanlışı yaptığımız durumlarda kontrolümüz dışında, yazdığımız yazıyı gören yada okuyan diğer insanların da yanlış yazmasına sebep olabiliriz. Yani farkına varmadığımız bir yazım yanlışı, bilmeyen birisi için yanlış yazdığımız kelimenin yazımının doğru olduğunu zannedip kelimenin yazımını yanlış öğrenebilir.

Bu durum bariz kelimesi için de geçerlidir. Çünkü doğrusunu bilsek dahi konuşma dilinde ağzımızdan farklı bir kelime çıkabilir. Bariz kelimesi için genelde karıştırılan nokta kelimenin ortasına "ğ" harfini koyarak oluyor. Yani biz "bariz" derken karşı taraf "bağriz" olarak anlayabiliyor. Ama kelimenin doğru yazımı "bariz"dir.

Bariz Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

- Bununla birlikte, Soğuk Savaş'ın sona ermesi, daha bariz bir liberal duruşa güçlü bir destek verdi.

- Gözle görülür şekilde kirli, bariz bir şekilde kokulu ve anormal davranışlar sergiliyor.

- Çarpıcı derecede kırılgan, daha bari bir şekilde ritmiktir.

- Oh, genellikle tamamen sabit ve sağlam bir şey olan tüm bina, bir yandan diğer yana oldukça bariz bir şekilde sallanıyor gibi görünüyor.

- Uyku bozukluklarım bariz şekilde kötüleşiyor.

- En bariz spektral fark, Şekil 5'te gösterilen flüoresan tepe yoğunluğu ile sergilenmektedir.

- Partinin her zamankinden daha bariz olan ikinci tercihlere açıklığı, gerçek bir deha darbesiydi.

- Metal yüzeyler arasındaki plastik etkileşim, özellikle yüzey jeti oluştuğunda barizdir.

- Yalnızlıktaki artış ve sosyal destekteki azalma özellikle gençler için barizdi.

- Önünde kabin katında bariz bir kuyu olduğu için yolcular bunu fark edebilir.

- Bu, hiçbir yerde küresel ısınma tartışmasında olduğu kadar bariz değildir.

- Bariz bir edebi değere ve belirgin bir estetiğe sahip şiirler yorumluyor.

- Grup farkı en çok fonolojik birimlerin devamını ve sentezini gerektiren görevlerde barizdi.

- Sabah çiyiyle nemliyse etkisi daha da barizdir.

- Yine de bu göz önüne alındığında bile, son makalesi bariz bir ton ve yaklaşımla dikkate değer.

- Daha güçlü su kayıpları, daha bariz performans düşüşlerine yol açar.

- Görünüşe göre, piyon sayısı için normalleştirme, etkiyi daha bariz hale getiriyor.

- Lezzet, ister sert bir şekilde ısırma, ister sadece bariz bir tat ile çok hafif ila güçlü arasında değişir.

- Cilt, daha bariz çizgilerle daha kalın ve kösele hale gelebilir ve hatta ciddi vakalarda çatlayabilir.