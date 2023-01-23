Bark Ne Demek? Evli Barklıdaki Bark Ne Anlama Gelir ve Kökeni Nedir?

Barınak, hane, ev, konut, emlak anlamlarında kullanılan bark kelimesinin kökeni nedir, son dönemde internette araştırılan konulardan biri olan bark sözcüğü Türkçe mi, yoksa dilimize diğer dillerden gelen bir kelime mi halkımız tarafından merak ediliyor. Çoğunlukla tek başına kullanılmayan sözcük bu "evli barklı" bark ne demek; evlenip, yuva kurmuş kişi manasına gelir.

Bark Ne Demek?

Türk Dil Kurumu bark kelimesinin iki farklı anlamı olduğunu belirtmektedir.

Birincisi; konut- ev- barınak- hane.

İkincisi; Aile anlamı taşımaktadır. Evlenip barklanmak, bir aile ve yuva kurmak manasını da içermektedir.

Cümle içinde örnek olarak kullanımı:

Evli barklı insanım benim ne işim var orada.

Evini barkını kurdu çok şükür.

Bark Kelimesinin Kökeni Nedir?

Bark sözcüğünün kökeni en eski Türk yazıtlarına dayanmaktadır. Orhun Kitabeleri bark kelimesinin geçtiği yazılı ilk kaynaktır.

- Orhun Yazıtları (735): "ebin barkın anda bozdum." (Evini barkını hemen bozdum.)

Evli Barklı Ne Demek?

Ülkemizde bark kelimesinin çoğunlukla birlikte kullanıldığı "ev - bark" , "evli - barklı" kelimelerinin ne anlama gelidiğini sizler için araştırdık. Evli barklı demek evlenmiş, çocukları yani ailesi olan kimse demektir.