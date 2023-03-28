Barkod Sistemi Ne İşe Yarar? Ürünlerdeki Barkod Nedir, Ne İşe Yarar, Karekod İle Farkı Ne?

Barkod, günümüzün modern teknolojilerinden biridir. Barkod sistemi ne işe yarar konusu da teknoloji odaklı incelenmelidir. Ürünlerdeki barkod nedir, alışveriş dünyasının da merak edilenleri arasındadır. Barkod ne işe yarar sorusunu incelediğinizde söz konusu sistemin büyük bir kolaylık olduğunu göreceksiniz. Barkodun karekod ile farkı ne gibi merak edilen soruların cevapları için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Barkod Sistemi Ne İşe Yarar?

Barkod, çizgi ve rakamlardan oluşan bir kodlama sistemidir. Söz konusu sistem özellikle alışverişlerin çok daha pratik hale gelmesini sağlamıştır. Günümüzde hemen hemen tüm market ve mağazada barkod sistemi kullanılır. Barkod sistemi, kasada bekleme sorununun da ortadan kalkmasını sağlamıştır. Alışveriş için hayati öneme sahip olan barkod sistemi ile hatalı fiyatların da önüne geçilmiştir. Fiyatlandırmanın tamamı borkod üzerinden yürütülür.

Günümüzde çok sayıda alışveriş merkezi ve market vardır. Klasik yöntemlerde, işletmelerde satılan tüm ürünlerin üzerine tek tek fiyat etiketi basılırdı. Kasada ise bu ürünler tek tek yazarkasada toplanır ve bu şekilde toplam fiyat hesaplanırdı. Barkod sistemi hayata geçtikten sonra bu tür zaman kayıplarının önüne geçilmiştir. Kasada fiyatın okunması saniyeler sürmektedir. Üstelik toplam fiyat da otomatik şekilde hesaplanır.

Ürünlerdeki Barkod Nedir?

Barkodlar, özellikle ticari işletmeler tarafından kullanılır. Bunun yanında sevkiyat ve depolama süreçlerin takibi için de çok önemli bir sistemdir. Barkoda yer alan kod satırının ilk 3 hanesi ülke kodunu gösterir. Türkiye'nin barkod kodu 869'dur. Sonradan gelen 4 rakam ise şirket kodudur. Sonraki 5 rakam da ürün türünü gösterir. Son rakamlar da ürünün kontrol kodudur.

Barkodun okunması için barkod okuyucuya ihtiyaç vardır. Barkod okuyucu 1 sn gibi kısa bir sürede barkodu okur ve fiyat bilgisini bilgisayar ekranına yansıtır. Bu okuma işlemi lazer sistemi ile sağlanır.

Karekod, karmaşık şekillerden oluşan bir sistem iken barkod rakamlardan oluşan bir kod grubudur. Karekodların okunması için karekod okuyucuya, barkodları okumak için ise barkod okuyucuya ihtiyaç vardır. İki sistem ve çalışma mekanizması birbirinden farklıdır. Karekod bir nevi bilgilendirme sistemidir. Barkod ise daha çok fiyat bilgisini içerir.