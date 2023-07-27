Barnum Etkisi Nedir? Psikolojide Forer Barnum Etkisi Ne Anlama Gelir, Örnekleri Neler?

Barnum etkisi, aynı zamanda insanları yanıltıcı yorumlara ve inançlara karşı daha bilinçli olmaya teşvik eder. Kişilerin kendi özelliklerini ve deneyimlerini içeren ifadeler barındırmasından dolayı psikolojide oldukça fazla yer eder. Psikolojide Barnum etkisi nedir biliyor musunuz? Bu sorunun yanıtı ve son derece popüler olan bu terime ait örneklerin neler olabileceği yazımızın devamında açıklandı.

Psikolojide Forer Barnum Etkisi Ne Anlama Gelir?

Barnum etkisi, psikolojide sıkça karşılaşılan ve kişilerin kendi kişisel özelliklerini, deneyimlerini veya geleceklerini içeren genel ifadeleri kişisel olarak kabul etme eğilimlerini tanımlayan bir terimdir. Barnum etkisi, 20. yüzyılın ortalarında psikolog Bertram R. Forer tarafından keşfedilmiştir. Forer, deneklerine verdiği kişilik değerlendirmesi için aslında tamamen aynı ifadeleri kullandığı ancak deneklerin bunları kendilerine özgü olarak algıladığı bir deney gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak, deneklerin büyük bir çoğunluğunun, tamamen kişisel olduklarına inandıkları bu ifadelerin aslında oldukça genel ve herkes için geçerli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu deney, Barnum etkisinin temelini oluşturmuş ve psikoloji literatürüne önemli bir katkı sağlamıştır.

Barnum etkisi, psikolojideki bazı temel kavramlarla açıklanabilir. İnsanların kendilerine özgü ve özel hissetmek istemeleri, benlik algısının bir parçasıdır. Bu nedenle, kişisel değerlendirmelerin, özellikle olumlu ifadelerin kişinin benlik algısını güçlendirdiği gözlemlenir. İnsanlar, kendilerine dair olumlu ifadeleri özdeşleştirdiklerinde kendilerini daha iyi ve kabul görmüş hissederler. Barnum etkisi, kişisel benlik algısının güçlü bir yönü olan olumlu kendilik duygusunu besleyen bir etki yaratır.

Ayrıca, Barnum etkisi, soğuk okuma (cold reading) olarak bilinen bir psikolojik teknikle de ilişkilendirilebilir. Soğuk okuma, bir kişinin beden dilinden, yüz ifadesinden veya duruşundan ipuçları alarak ve önceki deneyimlerden elde edilen genel bilgileri kullanarak, o kişi hakkında yanıltıcı bir şekilde bilgi sahibiymiş gibi görünmeyi içerir. Astroloji veya fal bakma gibi uygulamalarda, kişisel bilgi sahibi olmadan da insanlara kişisel değerlendirmeler sunulması, aslında soğuk okuma tekniğine dayanabilir.

Barnum Etkisi Örnekleri

Astroloji, insanların doğum tarihlerine ve gezegenlerin konumlarına dayalı olarak kişilik özelliklerini, davranışlarını ve geleceklerini yorumlama pratiklerini içerir. Günlük burç yorumları ve kişisel doğum haritası analizleri gibi hizmetlerde, genellikle genel ifadeler kullanılarak insanlara yönelik özel yorumlar sunulur. Ancak bu yorumların çoğu, aslında büyük ölçüde geneldir ve pek çok insan için geçerli olabilir. Barnum etkisi, insanların kendi burçlarına uyan bu tarifleri kişisel olarak kabul etmelerine ve kendilerini bu yorumlara uydurmalarına neden olabilir.

Örneğin, bir günlük burç yorumunda "Bugün, cesaretinizi kullanarak büyük bir adım atabilirsiniz" gibi bir ifade yer alıyorsa, pek çok insan bu ifadenin kendi kişisel yaşantılarına uyduğunu düşünebilir. Oysaki birçoğumuz zaman zaman cesur adımlar atabilir ve günlük yaşantımızda cesaret gösterebiliriz. Bu nedenle, astrolojik yorumlar Barnum etkisine örnek olarak gösterilebilir.

Fal bakma, geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili kehanetlerde bulunmak amacıyla yapılan geleneksel bir uygulamadır. Tarot kartları, kahve falı, el falı ve astroloji gibi farklı yöntemler kullanılarak insanlara kişisel yorumlar sunulur. Burada da genellikle ifadeler, insanların kendi yaşamlarına ve deneyimlerine uygun düşecek şekilde genel olarak seçilir. Böylece, insanlar kendilerini bu yorumlara özdeşleştirerek kişisel bir bağ kurarlar ve bu da Barnum etkisinin bir sonucudur.

Astroloji veya fal yorumlarına karşı daha eleştirel bir tutum benimsemek önemlidir. İfadelerin genel ve yaygın olduğunu, çoğu insan için geçerli olabileceğini unutmamak gerekir. Kişisel değerlendirmeler ve gelecek tahminleri almadan önce, bilimsel ve eleştirel düşünceyi kullanmak önemlidir.

Barnum etkisi, astroloji ve fal bakma gibi alanlarda sıkça karşılaşılan bir psikolojik yanılsamadır. İnsanların genel ifadeleri kendilerine özgü olarak algılamalarına ve yanıltıcı yorumlara inanmalarına neden olabilir. Bu nedenle, bilişsel yanılsamalardan kaçınmak ve daha eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmak, daha sağlıklı bir kişisel değerlendirme yapmamıza yardımcı olacaktır.