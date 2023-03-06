Barok Tarzı Nedir? Barok Mimari Örnekleri, Özellikleri ve Temsilcileri

Barok tarzı nedir sorusunun cevabı için mimari sanat eserleri kaynaklarını incelemelisiniz. Bu alanda meraklı olanların ilgilisini barok mimari örnekleri çekmektedir. Mimaride barok tarzı özellikleri ve öncüleri, günümüz mimarisine de ışık tutmuştur. Barok mimarisinin kurucusu kimdir sorusu da konunun en çok merak edilen soruları arasındadır. Barok tarzının temsilcileri kimler ve hangi dönem ortaya çıktı gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Barok Tarzı Nedir?

Barok tarzı, Avrupa'da 16. YY'da ortaya çıkmış olan bir sanat akımıdır. Bu akımı Klasisizm akımının tekrar yorumlanması şeklinde değerlendirebiliriz. Barok tarzının klasisizmden farklı, portre ve figürlerin daha canlı ve hareketli olmasıdır. Barok tarzını benimsemişi olan sanatçılar mükemmel olana değil gerçeğe yoğunlaşır.

Michaengelo Buonarroti Simoni tarafından yapılmış olan eserler Barok akımının en güzel örnekleridir. Bu tarzı savunan sanatçılar doğayı özgür olarak yorumlarlar. Bu yönü ile Barok tarzının maniyerizm ile benzer özelliklerinin olduğunu söyleyebiliriz. Barok akımının Avrupa'da özgürlüğün temsili olduğunu savunan düşünürler de vardır.

Barok Mimari Örnekleri

Barok döneminin ortaya çıkmasının en önemli nedeni 16. YY'da Avrupa'da yaşanan toplumsal ve siyasi gelişmelerdir. Özellikle Amerika kıtasının keşfedilmesinden sonra Hollanda, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerde lüks ve gösterişli katedraller yapılmıştır. Bu dönemde yapılan barok tarzı mimari izleri taşıyan eserlerin günümüze kadar ulaştığı da görülür. Söz konusu dönemde inşa edilmiş ünlü eserler ve bunların mimarları aşağıda sıralanmıştır.

Louis Le Vau tarafından yapılan Andre Le Notre ve Bahçeleri

Gian Lorenzo Bernini tarafından yapılan Dört Nehir Çeşmesi, Elephant ve Obelisk Kulesi

Francesco Borromini tarafından yapılan San Carlino, Falconieri Sarayı, Balezzo Barberini

Barok tarzı örnekleri yukarıdakilerle sınırlı değildir. Avrupa'da 16. YY'da inşa edilen birçok mimaride bu tarzın örnekleri ile karşılaşabilirsiniz.