Barometre Neyi Ölçer? Barometre Nedir, Ne İşe Yarar?

İlk defa Fransız bilim insanı Blaise Pascal tarafından 1647 yılında kullanılan bu alet; ilk kullanıma başlandığı zaman yalnızca cıva ile açık hava basıncını ölçmek için kullanılmaktaydı. Barometre tabi ki ilk kullanıldığı hali ile kalmadı, geliştirildi. Günümüzde kullanılan yine cıvalı ve ayrıca havalı olmak üzere iki çeşit barometre bulunmaktadır. Ayrıca barometre günümüzde yalnızca atmosfer içerisinde yer alan havanın basıncını ölçmek için kullanılmamaktadır.

Barometre Nedir?

Atmosferde bulunan havanın basıncının ölçülmesi oldukça önem taşıyan bir durumdur. Çünkü basınç ile pek çok şey değişebilmektedir. Barometre ise atmosferde bulunan havanın basıncını ölçmek için kullanılan alete verilen isimdir. Bu alet Fransız bilim insanı Blaise Pascal tarafından ilk defa 1647 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Atmosferde yer alan açık hava basıncı barometre üzerinde milibar cinsinden ölçülmektedir. Bu alet yani barometre kullanılarak atmosferde bulunan hava basıncı kolay bir şekilde ölçülür. Bunların yanı sıra barometre üzerinde bulunan veriler göz önüne alınarak kısa süreli de olsa bazı hava tahminleri yapılabilmektedir. Bu özelliği sayesinde barometre atmosferde bulunan hava basıncının kısa sürede ölçülmesini de sağlayan bir alettir. Barometrenin kullanılmakta olan 2 çeşidi bulunmaktadır. Bu 2 çeşitten bir tanesi cıvalı (sıvılı, Evangalista Toricelli) diğeri ise havalı (aneroid) şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Barometre Neyi Ölçer?

Geçmişten günümüze kadar sıkça kullanılmış ve oldukça önemli bir alet olan barometre, atmosfer basıncının ölçülmesinde kullanılan bir alettir. Bu alet sadece atmosfer basıncını ölçse de barometrenin kullanıldığı pek çok alan bulunmaktadır. Bu alanlar genellikle açık hava basıncına bağlı olarak yapılan hesaplamalar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bunlara örnek olarak; kısa süreli hava tahminleri, basınca bağlı olarak yükseklik hesaplamaları, bazı bilimsel çalışma alanları verilebilmektedir. Fakat barometrelerin ilk kullanıldığı ve ilk ölçümünü yaptığı değer karşımıza açık hava basıncı olarak çıkmaktadır.

Barometre Ne İşe Yarar?

Barometre ilk defa Fransız bilim insanı Pascal tarafından 1647 yılında kullanılmaya başlayan bir alettir. Bu alet atmosferde yer alan havının basıncının ölçülüp bu değerin verilmesinde kullanılmaktadır. Özellikle fizik derslerinde sıkça konu olarak anlatılan ve hakkında pek çok soru sorulan bu alet oldukça hassas bir yapıya sahiptir. Bu aletin başlıca görevi karşımıza açık hava basıncını ölçmek olarak çıkmaktadır. Ancak bu görevinin yanı sıra barometreler kısa süreli de olsa bazı hava tahminleri yapabilmektedir. Fakat uzun süreli hava tahmini yapılmasında barometre kullanılması önerilmemektedir.

Barometre Nerelerde Kullanılır?

Barometre 1647 yılında Blaise Pascal tarafında icat edilen, görevi de basıncı ölçmek olan bir alettir. Bu alet cıvanın yükselişine bağlı olan basit bir düzenek halinde oluşturulmuştur. Barometre aleti basıncı ölçmek için ya da basıncın etkilemiş olduğu şeyleri öğrenmek için kullanılmaktadır. Barometrenin kullanıldığı bazı yerler ise şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: