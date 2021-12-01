Barometre Sensörü Ne İşe Yarar? Akıllı Telefonlarda Bulunan Barometre Sensörü Nasıl Çalışır?

Fizik alanında ve derslerinde karşımıza en sık çıkan kavramlar arasında bulunan basınç, çeşitlerinden bir tanesini ölçmede kullanılan alete barometre ismi verilmiş ve uzun zamandır kullanımına devam edilmektedir. Günümüzde laboratuvarlarda bulunan barometreler tek çeşit olmamak ile birlikte ilk kullanılan barometre olarak karşımıza cıvalı barometre çıkmaktadır. İçerisinde bulunan cıva yüksekliği ile ters orantılı olarak çalışan barometreler, en hassas barometre olarak karşımıza çıkmaktadır.

Barometre Sensörü Ne İşe Yarar?

Atmosferde bulunan açık hava basıncı kısaca ATM basıncını ölçmek amacıyla kullanılan aletlere verilen isim barometre olarak tanımlanmaktadır. Barometre, Fransız asıllı bilim adamı Blaise Pascal tarafından ilk kez 1647 senesinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak 1643 senesinde, Toricelli tarafından cıva seviyesinin düşmesi ile hava basıncının düşmesini fark etmesiyle keşfedilmiş Açık hava basıncını ölçmede kullanılan barometreler kullanılarak hava durumu tahminleri kısa vadeli de olsa yapılabilmektedir.

Barometre, milibar cinsinden ölçümler yapmaktadır. Akıllı telefonlar içerisinde bulunan barometreler de açık hava basıncını ölçme amacıyla kullanılmaktadır. Üç çeşit barometre bulunmaktadır. Bunlar; Toricelli tarafından keşfedilmiş havalı barometre, cıvalı barometre ve dijital barometreler olarak sınıflandırılmaktadır. Deniz seviyesinde cıvadaki yükseklik 76cm göstermekte ve 1 atm kabul görmektedir.

Akıllı Telefonlarda Bulunan Barometre Sensörü Nasıl Çalışır?

Gün geçtikçe gelişen teknoloji ve akıllı telefonların gelişimi ile üzerlerinde bulunan sensörlerde geliştirmeler yapılmakta veya yenileri eklenmektedir. İnsanların hayatını kolaylaştıran sensörler, aletlerdeki yerini tek bir cihazda yani herkesin sahip olduğu akıllı telefonlarda birleştirilmiş ve elde etmesi çok daha kolaylaşmış durumdadır. Böylece insanlar ceplerinde bulunan telefonları vasıtasıyla birçok ölçüm gerçekleştirebilmektedir. Bu ölçümler arasında bulunan ve atmosferde bulunan açık hava basıncını ölçmede kullanılan barometre sensörleri de bulunmaktadır.