Bartın İlçeleri: Bartın İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Şehirden Bartın Çayı geçmektedir ve denize gemiyle gidilebilir. Bu durumdan kaynaklı deniz trafiğine uygun tek akarsu bu ilimizde bulunmaktadır. Bartın'ın sadece merkezi değil ilçeleri de gezilip görülmeye değer yerlerdendir. Örneğin Amasra başlı başına turizm yeridir. Bu yazımızda Bartın ilinin ilçelerine, merkez ilçesine, ilçeler haritasına ve nüfusuna yer vereceğiz.

Bartın İlçeleri Nelerdir?

Bartın'ın merkez ilçesiyle birlikte toplam 4 ilçesi vardır. Bunlar;

Merkez

Amasra

Kurucaşile

Ulus

Bartın'ın İlçeleri Nelerdir?

Merkez ilçesiyle birlikte 4 ilçesi olan Barın şehrinin aynı zamanda 8 belediyesi, 50 mahallesi ve 263 köyü vardır. Nüfusu en fazla olan ilçe merkezken en az olan ilçe Kurucaşile'dir. İlçelerin nüfus yoğunluğuna göre sıralamalarını yapmak gerekirse de Merkez, Ulus, Amasra ve Kurucaşile olarak sıralamayı yapabiliriz.

Bartın Merkez İlçeleri Hangileridir?

Bartın ilinin bir tane merkez ilçesi vardır. En gelişmiş ve en kalabalık olan ilçesi de merkez ilçesidir.

Bartın İlçeler Haritası

Bartın'ın ilçeler haritasında ilçelerin konumlarını ve merkeze uzaklıklarını rahatlıkla görebilmekteyiz.

Bartın İl Nüfusu Ne Kadardır?

4 Şubat 2022 TÜİK değerlerine göre Bartın ilinin nüfusu 201.711'dir. Nüfusun %53 şehirlerde yaşamaktadır. Nüfus artış oranı en yüksek ilçe merkez, en düşük ilçe Ulus'tur.