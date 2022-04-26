Bartın İlçeleri: Bartın İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Şehirden Bartın Çayı geçmektedir ve denize gemiyle gidilebilir. Bu durumdan kaynaklı deniz trafiğine uygun tek akarsu bu ilimizde bulunmaktadır. Bartın'ın sadece merkezi değil ilçeleri de gezilip görülmeye değer yerlerdendir. Örneğin Amasra başlı başına turizm yeridir. Bu yazımızda Bartın ilinin ilçelerine, merkez ilçesine, ilçeler haritasına ve nüfusuna yer vereceğiz.
Bartın'ın merkez ilçesiyle birlikte toplam 4 ilçesi vardır. Bunlar;
Merkez ilçesiyle birlikte 4 ilçesi olan Barın şehrinin aynı zamanda 8 belediyesi, 50 mahallesi ve 263 köyü vardır. Nüfusu en fazla olan ilçe merkezken en az olan ilçe Kurucaşile'dir. İlçelerin nüfus yoğunluğuna göre sıralamalarını yapmak gerekirse de Merkez, Ulus, Amasra ve Kurucaşile olarak sıralamayı yapabiliriz.
Bartın ilinin bir tane merkez ilçesi vardır. En gelişmiş ve en kalabalık olan ilçesi de merkez ilçesidir.
Bartın'ın ilçeler haritasında ilçelerin konumlarını ve merkeze uzaklıklarını rahatlıkla görebilmekteyiz.
4 Şubat 2022 TÜİK değerlerine göre Bartın ilinin nüfusu 201.711'dir. Nüfusun %53 şehirlerde yaşamaktadır. Nüfus artış oranı en yüksek ilçe merkez, en düşük ilçe Ulus'tur.