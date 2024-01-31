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Giriş Tarihi: 31.1.2024 15:25 Son Güncelleme: 31.1.2024 15:26

Bartın Plaka Kodu Nedir? Bartın İl Plakası Kaçtır?

Bartın, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan küçük ve şirin bir yerleşim yeridir. İl olmadan önce Zonguldak’ın bir ilçesi konumunda olan Bartın 1991 yılında il olmuştur ve bu tarihten itibaren her geçen yıl daha çok gelişmiştir. Bartın il olduktan sonra adını Türkiye’ye daha fazla duyurmuş olduğu için Bartın plaka kodu nedir ve Bartın il plakası kaçtır gibi konular da merak edilenler arasında yerini almıştır.

Bartın Plaka Kodu Nedir? Bartın İl Plakası Kaçtır?

Bartın, küçük bir Karadeniz kentidir. Dört adet ilçesi bulunmaktadır. Bunlar Amasra, Kurucaşile, Merkez ilçe ve Ulus'tur. Bartın'ın denize kıyısı olmayan tek ilçesi de Ulus ilçesidir. Bartın'ın yerleşim yerinin en yoğun olduğu yer merkez olsa da Amasra ilçesi de son derece popüler bir uğrak yeridir. Merkeze ve Amasra'ya ziyaret gitmeden önce vatandaşların Bartın plaka kodu nedir ve Bartın il plakası kaçtır gibi konulara hâkim olması önemlidir.

Bartın Plaka Kodu Nedir?

Bartın özellikle yaz aylarında son derece popüler bir uğrak yeridir. 2007 senesinde talihsiz bir trafik kazası sonucunda Vefat eden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun da memleketi olduğu için Bartın'da yer alan Amasra kenti, Barış Akarsu severler tarafından hala ziyaret edilmektedir.

Burada bulunan Barış Akarsu Kültür Parkı ve Parkta yer alan heykel, Bartın'ın Amasra ilçesinin farklı bir ziyaret sıklığına erişmesine neden olmuştur. Bartın'a, Amasra'ya ve diğer Bartın ilçelerine ziyarete gelen pek çok vatandaş, şehre gelmeden önce Bartın'ın plaka kodunu öğrenmek istemektedir.

Bartın İl Plakası Kaçtır?

Bartın'ın il plakası 74'tür. Bartın sonradan il olduğu için B harfi alfabenin ikinci harfi olsa bile il plakaları arasında son sıralarda yer alır. Bartın'ı takip eden plakalar arasında Şırnak ve Ardahan illeri bulunur. Şırnak 73 numaralı plakaya sahipken, Ardahan'ın il plakası 74'tür.

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Bartın Plaka Kodu Nedir? Bartın İl Plakası Kaçtır?
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