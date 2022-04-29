Barut Ne Zaman Bulundu? Barut Hangi Devirde, Kim Tarafından Ve Nasıl İcat Edildi?

Barut ilk defa Çinliler tarafından bulunmuş ve kullanılmış olsa bile zaman ilerledikçe Batı medeniyetleri de Çin'den bu malzemenin nasıl kullanıldığını öğrenmiş, ilerleyen yıllarda da savaş teknolojilerinde kullanmak adına kullanım alanlarını genişletmişlerdir. Patlayıcı maddelerin birleşmesiyle meydana gelen barut bazı kimyasalların birleşmesi neticesinde meydana gelir. Bunlar kükürt, potasyum nitrat ve kömürdür.

Barut Ne Zaman Bulundu?

Wei Boyan'ın yazdığı belgeler incelendiğinde, barutun ilk defa Çinliler tarafından keşfedildiğini görmekteyiz. İsa'dan sonra 142 yılında yapılan araştırmalar sonucunda barut bulunmuş ve kullanımı başlamıştır. Eski Çin Hanedanlığının yazılı belgelerinde Wei Boyang tarafından yazılan belgelerden anladığımız kadarıyla baruta benzeyen maddenin keşfedildiği yazmaktadır. Bu maddeden ateş ile birleştiğinde şiddetle başlayan toz kıvamında olduğu vurgulanmaktadır.

İsa'dan sonra 300'lü yıllarda yine Çin Hanedanlığının yazılı belgelerinde Ge Hong isimli bilim insanı tarafından üç ana maddenin karışımı sonucunda elde edildiği yazmaktadır. İS 700'lü yıllarda Tang Hanedanı döneminde barut yapılarak kullanımı gerçekleşmiştir. Çeşitli havai fişek gösterilerinde de kullanımı mevcuttur. Barutun ilk defa düşmanlara karşı kullanılması ise tarihte İS 940 yılında gerçekleşmiştir. Günümüzde silah, mermi, roket vb. silahlarda kullanımı başlamıştır. Barut'un itiş gücü sayesinde yapılan toplar savaş meydanlarında çok mühim birer yer sahibi olmuşlardır.

Barutu Kim Buldu?

Barutu modern icatlar gibi kimin icat ettiğini bilmek mümkün değildir örneğin bilgisayar, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi cihazları kimin icat ettiğini bulmak sanayi devrimi döneminde günümüze yakın bir zaman içerisinde olduğu için kolaydır fakat binlerce yıl geriye giden barutun icadı için bir mucit söylemek zordur. Çinliler tarafından keşfedilmiştir demek en doğrusudur.

Barut Nasıl Bulundu?

Barut çok eski zamanlarda eğlence amaçlı kullanılmak adına bulunmuştur. 904 yılına gelindiğinde patlayıcı olarak, 1132 senesinde ise ilk kez atıcı güç olarak kullanılmıştır.