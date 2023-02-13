Baş Grup Elementleri Neler? Baş Grup Elementlerinin Özellikleri ve Sembolleri Nelerdir?

Baş grup elementleri neler konusunu incelerken periyodik tabloyu incelemeniz gerekir. Baş grup elementlerinin özellikleri öğrenildiğinde kimya dersine hâkimiyetiniz daha da artacaktır. Periyodik tabloda bulunan elementler belli bir mantıki sıraya göre dizilmiştir. Bu elementlerin bir kısmı da baş element olarak isimlendirilir. Baş grup elementleri hangi blokta? Baş grup elementleri nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Baş Grup Elementleri Neler?

Baş grup elementleri kimya dersinin temel konularından biridir. Bu nedenle bilim insanları kimyanın en iyi şekilde anlaşılması için baş elementlerin çok iyi öğrenilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Söz konusu elementlerin öğrenilmesi için de periyodik tablonun bilinmesi gerekir.

Periyodik tablo, kimya elementlerinin sıralandığı bir listedir. Burada yer alan elementler dikey sütunlar şeklinde dizilmiştir. Periyodik tablonun aynı grubunda yer alan elementler benzer özellikler sergiler.

Baş Grup Elementlerinin Özellikleri

Periyodik cetvelin A grubunda bulunan elementler baş grup elementler olarak isimlendirilir. 1A grubundaki elementler alkali metaller, 2A grubundakiler toprak alkali, 3A grubundakiler toprak metaller, 7A grubundakiler halojen, 8A grubu ise soy gazlar olarak adlandırılmıştır.

Periyodik tabloda bulunan elementlerin her birinin belli bir atım numarası vardır. Kimi öğretmenler, bu tablodaki elementlerin ve bunların atom numarasının ezberlenmesini isterler. Bu sayede elementler ile ilgili problemlerin çözülmesi çok daha kolay olacaktır. Ayrıca periyodik tablo sütununda bulunan elementlerin ve grupların her birinin özellikleri de birbirinden farklıdır. Bu özellikler çoğu kimya probleminde yer almaktadır.