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Giriş Tarihi: 18.2.2025 16:00 Son Güncelleme: 18.2.2025 16:02

Başakşehir Hangi Yakada? Başakşehir Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakası'nda Mı?

Başakşehir, geniş yeşil alanları ve yeni nesil konut projeleriyle İstanbul’un en hızlı gelişen ilçelerinden biridir. Büyük rekreasyon alanları, Avrupa’nın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve teknolojik altyapıya sahip sosyal tesisleriyle dikkat çeken ilçe hem yerleşim hem de yatırım açısından önemli bir merkez haline gelmiştir. Başakşehir hangi yakada, Avrupa Yakası’nda mı, Anadolu Yakası'nda mı gibi sorular bu bölgenin tanınmasına olanak sağlar.

Başakşehir Hangi Yakada? Başakşehir Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakası’nda Mı?

Başakşehir, sanayi açısından da hızla büyüyen bir bölgedir. Organize sanayi bölgeleri ve büyük alışveriş kompleksleri sayesinde ilçede ekonomik faaliyetler oldukça yoğundur. Bunun yanı sıra, geniş bulvarları ve planlı ulaşım ağı ile Başakşehir, modern kent yaşamını benimseyenler için cazip bir alternatif sunmaktadır. Başakşehir hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakası'nda mı gibi sorular ilçeye taşınmayı düşünenlerin, Başakşehir'in şehir içindeki konumunu öğrenmek istemesiyle ortaya çıkmaktadır.

Başakşehir Hangi Yakada?

Başakşehir, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin doğusunda Sultangazi ve Eyüpsultan güneyinde Küçükçekmece ve Bağcılar, batısında Arnavutköy ve Esenyurt ilçeleri bulunmaktadır. İstanbul'un batı yönüne doğru genişlemesiyle birlikte gelişen Başakşehir, Avrupa Yakası'nın en hızlı büyüyen ilçelerinden biri olmuştur.

Başakşehir Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakası'nda Mı?

Başakşehir, tamamen Avrupa Yakası'nda bulunan bir ilçedir. Anadolu Yakası'na olan bağlantıları genellikle köprü ve otoyol geçişleriyle sağlanmaktadır. İlçeye ulaşım, TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve metro hatlarıyla Avrupa Yakası'nın diğer ilçelerinden kolayca gerçekleştirilmektedir.

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Başakşehir Hangi Yakada? Başakşehir Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakası'nda Mı?
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