Basamak Değeri Nedir? Ondalık Gösterimde Sayıların Basamak Adı Nedir, Değeri Nasıl Bulunur?

Basamak değeri hesaplama son derece önemlidir. Bir rakamın içinde bulunduğu sayıya kattığı değere basamak değeri denilir. Sağdan sola doğru hesaplanan rakamların hepsi sayıya bir değer katar. Bu değer ise genel olarak sayının katları şeklinde ele alınmaktadır. Matematiğin temel konularından birisi olan basamak sayısı bulma, birçok konuyla da ilişkilidir. Bu nedenle sayıların basamak değerlerinin hesaplanabilmesi önemlidir. Sınavlarda sıklıkla karşımıza çıkan bu konuyu iyi bilmek gerekir. Sayıların basamak değerini bulma sorularının çözülebilmesi için belirli konulara hâkim olmak gerekir.

Basamak Değeri Nedir?

Basamak diğer adıyla hane, matematikte bir sayıyı ifade eden rakamların her birinin sayı içerisindeki konumunu ifade eder. Bu doğrultuda basamak sayısına göre, sağdan başlayıp sola doğru gidildiğinde her bir basamağın değeri artar.

İki basamaklı, üç basamaklı diyerek devam eden sayıların basamak değeri sağdan sola doğru değer kazanacaktır. Basamak değerini bilmek, önüne çıkan soruları çözmede kolaylık sağlar. İki basamaklı bir sayısının basamak değerini bulurken önce sağdaki rakamı birler basamağı, hemen solundaki ise onlar basamağı olarak ifade edilir.

Üç basamaklı sayılarda ise birinci basamak birler basamağı, hemen solundaki sayı onlar basamağı, en soldaki ise yüzler basamağı olarak ifade edilir. Basamak değerini bilmek, pek çok soruyu çözmenizde size yardımcı olur.

Basamak Değeri Nasıl Bulunur?

Matematikte basamak değerini hesaplamak için öncelikle sayının kaç basamaklı olduğunu bilmeniz gerekir. Dört basamaklı abcd sayısının basamak sayısını bulmak için, a.1000+ b.100+c.10+d şeklinde bir hesaplama yapılır.

Basamak sayılarla ilgili karşınıza çıkan bilinmeyenli sorularda basamak sayısı verilen sayının basamak değerleri hesaplanır. Ardından toplam sayıya eşitlendiğinde bilinmeyen sayıların toplamı bu şekilde bulunabilir.

Basamak Değeri Konu Anlatımı

Matematiğin en önemli konularından birisi olan basamak değeri son derece kolaydır. Basamak değeri hesaplamasında, sayının içerisinde bulunan rakamlar esas alınır. Sağdan başlayıp sola doğru, basamak sayısına göre değer kazanan bu sayının işlemlerde de aynı şekilde yapılması istenir.

Sayı bir basamaklı olduğunda, basamak değeri ile sayı değeri eşitlenir. Bunun yanı sıra sayı iki basamaktan fazlaysa, basamak değerleri bulunur ve eşitlenir. Bu durumda sayı değerlerinin toplamı, sayının kendisine eşit olmaz.