Basara Yöntemi Nedir? Basara Yöntemi Etkinlikleri ve Hecelerin Sırası

Okuma, dil becerilerini, hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olan temel bir beceridir. Her çocuğun farklı öğrenme ihtiyaçları vardır ve basara yöntemi de özellikle okuma becerilerini geliştirmekte zorlanan çocuklar için uygulanabilecek okuma öğrenme yöntemlerinden biridir. Bu yazımızda sizler için basara yöntemi nedir? Sorusunu cevaplandırdık ve basara yöntemi etkinlikleri ve hecelerin sırası hakkında örnekler verdik.

Basara Yöntemi Nedir?

Özel Eğitim Uzmanı Dr. Nedim Kulaksız tarafından ortaya çıkan basara yöntemi, okuma öğrenme zorluğu çeken çocuklara yönelik olarak hazırlanmıştır. Yazma eğitiminden önce okuma öğrenimi için tercih edilen bir yöntemdir. Basara yöntemi ile ilk olarak ünlü harfler öğrenilir ardından sessiz harflere tek tek sesli harfler eklenir. Basara yönteminde harfler tek tek ve belli bir hece sırasına göre öğretilir. Bir hece öğrenildikten sonra diğerine geçilecek şekilde bir öğrenme planı vardır.

Basara Yöntemi Etkinlikleri ve Hecelerin Sırası

Basara yönteminde hece sırası aşağıdaki gibidir. Günlük hayatta daha çok karşılaşılan hecelerin daha önce öğrenilmesi şeklinde bir sıralama yapılmıştır:

ba-sa-ra-ma-ka-ça-ta-na-ya-ha-pa-şa-za-la-va-dı-ca-fa-ga-ja-ğa

İlk olarak ba hecesi öğretilir ve bu heceyle oba, baba gibi kelimeler oluşturularak bu kelimelerle cümleler kurulur. Diğer hecelere geçildiğinde sa, ra, ma, ka heceleriyle birlikte aşağıdaki emir kipleri öğretilir ve cümle kurulmaya çalışılır.

"Sa" hecesiyle birlikte "bak"

"Ra" hecesiyle birlikte "gel"

"Ma" hecesiyle birlikte "ver"

"Ka" hecesiyle birlikte "al"

Bir heceyi öğrenmeden diğerine geçilmediği için çocukların daha sindirerek ve kafa karışıklığı yaşamadan okuma öğrenebildikleri bir yöntem olmasını sağlar.