Başarı Eş Anlamlısı Nedir? Başarı Kelimesinin Eş Anlamlısı

Başarı kelimesi Eski Türkçe kökenli bir sözcüktür, başarı sözcüğünün bilinen tek bir eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem hafıza jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin bir çok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır.

Başarı Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Muvaffakiyet ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu kelime başarı kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Başarı Kelimesinin Anlamı

Başına geçilen işin olması gerektiği gibi sonuçlandırılması

Başarı Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Aile içi düzen ve huzur kişinin başarılı olmasında büyük rol oynar.

Başarılı olmak istiyorsan mutlaka düzenli ve sebatlı bir şekilde çalışmalısın.

Başarı Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı