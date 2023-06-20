Başarı sıralamaları sevindirecek

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu tamamlandı. Sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacak. Bu yıl adayların tercih yaparken dikkate alacakları başarı sıralamalarının daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Bu yılki sınav 2022 YKS'ye göre daha seçici ve zor sorulardan oluştu. Hem Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylar özellikle Türkçe ve sosyal bilimlerde eleyici sorularla karşılaştı. Bu durum geçen yıla göre göre netlerin biraz düşmesine neden olacak ancak özellikle Sözel (SÖZ) ve Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünde sınava giren adaylar daha yüksek başarı sıralamasıyla karşılaşacaklar. Geçen yılki YKS, 2021 YKS'ye göre oldukça kolay sorulardan oluşmuştu. Bu nedenle geçen yıl adaylar sınavda daha yüksek netler çıkarmış ancak başarı sıralamaları 2021'e göre oldukça gerilemişti. Aynı tablonun bu yılki YKS sonuçlarında yaşanmayacağı öngörülüyor. Rehberlik ve tercih uzmanları, 2023 YKS'nin olası sonuçlarını ve adayların nasıl bir sonuç belgesiyle karşılaşabileceklerini SABAH'a şöyle değerlendirdi:
SAYISALCILAR ŞAŞIRABİLİR
Sibel Durak (Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü):
AYT Türk Dili ve Edebiyatı/
Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testleri
soruları geçen yıla göre daha zor algılanmıştır.
Dolayısıyla bu testlerin Türkiye soru çözüm
ortalamasının geçen yıla göre düşmesi, soruların
puan değerinin ise artması beklenebilir. Bu
durumda geçen seneki AYT ile aynı netleri çıkaran
bir adayın bu yılki SÖZ ve EA puanlarının
tahmininden daha yüksek geleceğini söylemek
mümkün. Öte yandan SAY puanını oluşturan iki
test olan matematik ve fen bilimleri testlerinin
ikisi de geçen seneye kıyasla daha kolay görünüyor.
Kolay olan bir testin ortalaması yükselir,
ortalaması yükselen bir testin puan değeri azalır.
Dolayısıyla bir önceki sene sınava giren bir
aday bu yıl da sınava girmiş ve aynı netleri çıkarmış
olsa bu adaya bu yıl gelecek SAY puanı daha
düşük olacaktır.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANMAZ
Salim Ünsal (Eğitim ve Tercih Uzmanı):
Bu yılki sınav
ne 2021 kadar zordu ne de
2022'deki kadar kolay oldu. Sonuç belgelerinde
çok büyük bir sürpriz yaşanmayacaktır.
Adayların tercih dönemin zorlanacağı bir tablo
olmaz. 2021 YKS çok zor bir sınavdı. 2022 YKS
ise oldukça kolaydı. Bu nedenle 2021'de aynı
netleri çıkaran bir adayın 2022'deki başarı sıralaması
oldukça gerilemişti. Ancak adaylar bu
yıl hayal kırıklığına uğramayacaktır. Sonuçların
2020-2022 arasında bir dengede olacağını öngörüyoruz.
Başarı sıralamalarında geçen yıla göre
çok büyük sapmalar yaşanmayacaktır. Geçen
yıl 25 bininci olan bir aday aynı netlerle
bu yıl 24-23 bin aralığında bir
sıralamada olur. Çok fazla
fark yaşanmaz.
ALT GRUPLAR AVANTAJLI
Cihan Yeşilyurt (Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü):
TYT'de adaylar hem matematikte
hem de Türkçe'de zorlandı. AYT ise geçen yıla
göre eleyici sorulardan oluşuyordu. AYT matematik
testi, geçen yıla göre daha kolay gibi olsa
da seçici sorular vardı. Sınav üst gruptaki, yani
ilk 5 bini, 10 bini hedefleyen adaylara kolay gelmiş.
Ancak daha alt gruptaki öğrencilere sınav
zor gelmiş. Bu durumda başarı sıralamaları
geçen yıla göre daha yüksek olacaktır. 2023
daha ölçücü bir sınav olmuştur. Sorular dengelidir.
Bu durum adayların lehinedir. Netler geçen
yıla göre düşük olsa da başarı sıralamaları daha
dengeli olacaktır.