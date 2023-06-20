Başarı sıralamaları sevindirecek

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu tamamlandı. Sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacak. Bu yıl adayların tercih yaparken dikkate alacakları başarı sıralamalarının daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Bu yılki sınav 2022 YKS'ye göre daha seçici ve zor sorulardan oluştu. Hem Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylar özellikle Türkçe ve sosyal bilimlerde eleyici sorularla karşılaştı. Bu durum geçen yıla göre göre netlerin biraz düşmesine neden olacak ancak özellikle Sözel (SÖZ) ve Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünde sınava giren adaylar daha yüksek başarı sıralamasıyla karşılaşacaklar. Geçen yılki YKS, 2021 YKS'ye göre oldukça kolay sorulardan oluşmuştu. Bu nedenle geçen yıl adaylar sınavda daha yüksek netler çıkarmış ancak başarı sıralamaları 2021'e göre oldukça gerilemişti. Aynı tablonun bu yılki YKS sonuçlarında yaşanmayacağı öngörülüyor. Rehberlik ve tercih uzmanları, 2023 YKS'nin olası sonuçlarını ve adayların nasıl bir sonuç belgesiyle karşılaşabileceklerini SABAH'a şöyle değerlendirdi:AYT Türk Dili ve Edebiyatı/Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerisoruları geçen yıla göre daha zor algılanmıştır.Dolayısıyla bu testlerin Türkiye soru çözümortalamasının geçen yıla göre düşmesi, sorularınpuan değerinin ise artması beklenebilir. Budurumda geçen seneki AYT ile aynı netleri çıkaranbir adayın bu yılki SÖZ ve EA puanlarınıntahmininden daha yüksek geleceğini söylemekmümkün. Öte yandan SAY puanını oluşturan ikitest olan matematik ve fen bilimleri testlerininikisi de geçen seneye kıyasla daha kolay görünüyor.Kolay olan bir testin ortalaması yükselir,ortalaması yükselen bir testin puan değeri azalır.Dolayısıyla bir önceki sene sınava giren biraday bu yıl da sınava girmiş ve aynı netleri çıkarmışolsa bu adaya bu yıl gelecek SAY puanı dahadüşük olacaktır.Bu yılki sınavne 2021 kadar zordu ne de2022'deki kadar kolay oldu. Sonuç belgelerindeçok büyük bir sürpriz yaşanmayacaktır.Adayların tercih dönemin zorlanacağı bir tabloolmaz. 2021 YKS çok zor bir sınavdı. 2022 YKSise oldukça kolaydı. Bu nedenle 2021'de aynınetleri çıkaran bir adayın 2022'deki başarı sıralamasıoldukça gerilemişti. Ancak adaylar buyıl hayal kırıklığına uğramayacaktır. Sonuçların2020-2022 arasında bir dengede olacağını öngörüyoruz.Başarı sıralamalarında geçen yıla göreçok büyük sapmalar yaşanmayacaktır. Geçenyıl 25 bininci olan bir aday aynı netlerlebu yıl 24-23 bin aralığında birsıralamada olur. Çok fazlafark yaşanmaz.TYT'de adaylar hem matematiktehem de Türkçe'de zorlandı. AYT ise geçen yılagöre eleyici sorulardan oluşuyordu. AYT matematiktesti, geçen yıla göre daha kolay gibi olsada seçici sorular vardı. Sınav üst gruptaki, yaniilk 5 bini, 10 bini hedefleyen adaylara kolay gelmiş.Ancak daha alt gruptaki öğrencilere sınavzor gelmiş. Bu durumda başarı sıralamalarıgeçen yıla göre daha yüksek olacaktır. 2023daha ölçücü bir sınav olmuştur. Sorular dengelidir.Bu durum adayların lehinedir. Netler geçenyıla göre düşük olsa da başarı sıralamaları dahadengeli olacaktır.