Başarı sırasına göre 4 grup formülü yapın

17-18 Haziran tarihlerinde yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sırada tercih dönemi var. Adaylara 24 tercih hakkı tanındı. Barajların kaldırılması kararının ardından sınava 2 yıldır 3 milyondan fazla aday katılıyor. Bu nedenle tercihler de bu yıl en az sınava hazırlık kadar ciddi bir çalışma gerektiriyor. Peki, adayların açıkta kalmaması için nasıl bir strateji uygulamaları gerekiyor? İdeal tercih listesi nasıl oluşturulmalı? Uzmanlar sağlıklı bir tercih listesinin nasıl oluşturulacağını tüm adımlarıyla SABAH Tercih Eki'ne anlattı. İşte 4 gruplu ideal tercih listesi örneği:Puanınızın çok üzerinde olup, yine de çok istediğiniz bölümleri içerir. İsteğe bağlıdır. İstiyorsanız bu kategoride en fazla 3 tercih yapmanız uygun olabilir.Başarı sıranız ile ulaşması zor görünen ancak imkânsız olmayan bölümleri içerir. Başarı sıranızın yüzde 30 ile yüzde 50 daha altından alan bölümleri içerir. Başarı sırası 100 bin olan bir aday için yüzde 50 altı olan 50 bin ila yüzde 30 altı olan 70 bin sıralamasındaki 3 tercihi içerir.Bu tercihler, başarı sıranızın yüzde 25 altı ve yüzde 25 üstünden alan bölümleri içermektedir. Bu gruptaki tercihlerin neler olduğu ve ne şekilde sıralandıkları çok önemlidir. Çünkü yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu tercih grubudur. Bu nedenle sayı olarak da fazladır. Başarı sırası 100 bin olan bu aday için yüzde 25 altı olan 75 bin ile yüzde 25 üstü olan 125 bin sıralamasındaki 14 tercihi içerir.Yerleşme olasılığınızı arttıracak olan ve kendi puanınızdan oldukça düşük bölümleri içermektedir. Başarı sıranızın yüzde 30 ile yüzde 60 üstünden alan bölümleri kapsar. Başarı sırası 100 bin olan bir aday için yüzde 30 üstü olan 130 bin ile, yüzde 60 üstü olan 160 bin sıralamasındaki 4 tercihi içerir. Yerleşme ihtimalinin çok yüksek olması isteniyorsa, bu gruptan da mutlaka tercih yapılmalıdır.2023 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda bazı programların karşısında puan ve başarı sırası yazmıyor. Adaylar bu programlara 2022'de talep olmadığı için kontenjanların boş kaldığı yorumunu yapmalılar.SON yıllarda 'Eğitim Koçu' adı altında pek çok kişi adayların tercihleriyle ilgili yorum yapmakta ve kafa karıştırmaktalar. Ayrıca bu kişiler işin ehli olmadıkları için yanlış yönlendirmede bulunarak mağduriyet te yaratmakta. Adayların listelerinin son şeklini mutlaka uzman bir rehber öğretmenle birlikte vermeliler. Meslek ve üniversite tercihi yaparken yaşadığınız kararsızlıklarla baş etmenizde, arkadaşlarınızın düşünceleri tabii ki önemlidir. Ancak, sizi en yakından tanıyan iki kişinin anne ve babanız olduğunu unutmayın. Bu süreçte yaşayabileceğiniz kararsızlıklarınızı, sizi tanıyan ve deneyim sahibi olan anne-babanızla birlikte, uzlaşarak atlatmaya çalışmanız yararınıza olacaktır.