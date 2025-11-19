Başarının anahtarı düzenli tekrar

ÖSYM, milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimini duyurdu. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. SABAH'a konuşan ÖSYM kaynakları sınavın içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını, YKS'nin geçmiş yıllarda nasıl uygulanıyorsa bu yıl da aynı şekilde gerçekleştirileceğini söyledi. Uzmanlar, erken dönemde düzenli çalışma alışkanlığı edinmeyen adayların dezavantaj yaşadığını vurgulayarak "Başarıyı belirleyen yalnızca bilgi değil, sistemli tekrar ve doğru strateji" uyarısında bulunuyor.

TYT'DE ZAMAN YÖNETİMİ ÖNEMLİ

Eğitim uzmanları, öğrencilerin en çok yaptığı hatanın çalışma yoğunluğunu sınava yakın döneme bırakmak olduğunu aktarıyor. Erken dönemde kazanılan düzenli çalışma alışkanlığı hem bilgilerin kalıcılığını artırıyor hem de sınav kaygısını düşürüyor. Uzmanlara göre temel sorun bilgi eksikliği değil, tekrar eksikliği. TYT oturumunun hız ve zaman yönetimi gerektirdiğini hatırlatan rehberlik uzmanları, adaylara haftada en az 2 deneme çözmelerini öneriyor. Soru tiplerine aşinalık kazanmak ve süreyi doğru kullanmak için deneme-performans takibi büyük önem taşıyor.

AYT'DE ÇAPRAZ ÇALIŞMA YAPIN

AYT'ye hazırlanan adaylarda belirleyici unsur, derslerde kapsamlı konu hâkimiyeti. Uzmanlar, yalnızca soru çözmeye yönelip konu tekrarını ihmal eden öğrencilerin sınavda zorlandığını vurguluyor. Sayısal ve eşit ağırlık öğrencilerine önerilen "çapraz çalışma yöntemi" zihinsel yorgunluğu azaltarak verimi artırıyor. Örneğin 40 dakika matematik çalışan bir adayın 10-15 dakika ara verdikten sonra tarih ya da edebiyat çalışması öneriliyor. Bu yöntem öğrencinin farklı soru tiplerine de adaptasyonunu artırıyor. Böylece AYT'nin çok yönlü yapısına uyum kazandırıyor.

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

SINAVIN kapsamı, soruların zorluk ve kolaylık dereceleri, sınav süreleri ve soru dağılımı aynı olacak. YKS'de herhangi bir teknik değişiklik yok. Bu yıl sorular her zaman olduğu gibi 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf kazanımlarından oluşacak. Soru hazırlama sürecinde, alanında uzmanlaşmış üniversite akademisyenleri, liselerdeki eğitimciler ve kamu görevlilerinin de bulunduğu bir komisyon oluşturuluyor. Yazma, denetleme ve matbaa sürecini geçiren sorular her aşamada farklı ve birbirini tanımayan kişilerin elinden geçiyor. Karma bir gruptan seçilen soru hazırlama komisyonu tarafından yazılan sorular, bilgisayar ortamında, kimin hazırladığına bakılmaksızın en az üç kişi tarafından denetleniyor, soru bankasına atılıyor.

STRES YÖNETİMİ BAŞARININ BİR PARÇASI

Psikolojik danışmanlar ise adayların kendilerini başkalarıyla kıyaslamamasının önemine dikkat çekiyor. Düzenli uyku, hafif egzersiz ve gün içinde kısa molalar vermek çalışma kalitesini artırırken sınav kaygısını kontrol etmeye yardımcı oluyor.