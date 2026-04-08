Başarının sırrı özgüvende saklı

Türiıye'de her yıl yaklaşık 500 bin öğrenci, üniversite ya da bölüm tercihini değiştirmek için yeniden sınava giriyor. Bu tablo, öğrencilerin önemli bir kısmının seçimlerinden memnun olmadığını gösterirken, ciddi bir zaman ve emek kaybına da işaret ediyor. Bu noktada, çocukların erken yaşta "yapabilirim" duygusunu kazanmasını hedefleyen Design for Change (DFC) modeli öne çıkıyor. 70'ten fazla ülkede uygulanan model çocukların empati ve problem çözme becerilerini güçlendiriyor. Türkiye'de son 3 yılda hızla yayılan DFC kapsamında 100'ü aşkın okulda kulüpler kuruldu, binlerce öğrenci aktif projelerde yer aldı.