Başarının temelleri bu dönemde atılıyor

Okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Bu yıl ilkokulu bitiren yaklaşık 1 milyon 300 bin çocuk 5'inci sınıfa başlayacak ve ortaokul hayatına adım atacak. Uzmanlar, özellikle 11-14 yaş aralığına denk gelen ortaokul yıllarının karakter gelişimi, alışkanlıkların yerleşmesi ve yaşam becerileri açısından kritik bir dönem olduğuna dikkat çekiyor. Bu dönemde kazanılan temel beceriler öğrencilerin hem eğitim hayatında hem de kişisel yaşamında uzun vadeli başarılar elde etmesinde büyük rol oynuyor. Bu nedenle hem ebeveynlerin hem de okulların akademik başarı kadar öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerine de yatırım yapması gerekiyor. ''Sosyal-duygusal beceriler" olarak adlandırılan bu yetkinlikler arasında öz farkındalık, öz düzenleme, empati kurma, etkili iletişim ve karar alma gibi hayati beceriler yer alıyor.

HAYATLA TANIŞMALARI GEREK

Ortaokul döneminde öğrenciler artık küçük çocuk değil ama henüz tam anlamıyla genç de değil. Okul öncesi ve ilkokul yıllarında verilen yoğun destek, bu dönemde yerini daha farklı bir rehberliğe bırakıyor. Bir çubuğun en kolay ortasından kırılması gibi, öğrenim hayatının ortası olan ortaokul yılları da çocuğun gelişiminde hassas bir dönem. PDR Koordinatörü Bora Serhat Çelik "Kimlik gelişimi, özgüven oluşumu ve sosyal ilişkiler bu yıllarda derinleşir. Ortaokul, çocukların sadece derslerle değil hayatın kendisiyle tanıştığı, değerler, alışkanlıklar ve ilişkilerin kalıcı biçimde şekillendiği bir süreçtir. Çocuğunuzun bu yıllarda kazanacağı bazı temel beceriler, ona ömür boyu eşlik eder. Mutlu, özgüvenli ve sağlıklı bireyler yetiştirmenin yolu sadece kitaplardan değil, hayatın içinden de geçmektedir'' dedi.

ERGENLİĞE GEÇİŞ DÖNEMİ

ORTAOKUL yıllarının ergenliğin başlangıcıyla örtüştüğünü belirten Çelik ''Kimi çocukta ergenlik belirtileri 5'inci sınıfta başlarken, kimi çocukta ise 7'nci sınıfta başlıyor. Fiziksel görünümde, duygularda farklılıklar oluşuyor ve kimlik arayışı yoğunlaşıyor. İşte bu dönemde sadece sınavlara, notlara odaklanmak çocuğun diğer gelişim alanlarını görmezden gelmek demektir. Ortaokul, bir gencin 'Ben kimim?' sorusuna ilk kez samimi cevap aradığı, arkadaşlıkların hayatın merkezine oturduğu, duyguların dalgalı ama çok öğretici olduğu yıllardır. Bu yüzden, sosyal-duygusal becerilere yatırım yapmak, çocuğunuza yalnızca derslerde değil, hayatta da güç kazandırır. Onu hem liseye hem de hayata hazırlar. Çünkü asıl mesele sınavı kazanmak değil, kendini kazanmak" diye konuştu.