Başbaşa Nasıl Yazılır? TDK Baş Başa Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Kelime anlamı olarak iki kişinin yalnız başına kalması anlamına gelen baş başa kelimesi iki farklı isimden oluşan bir kelime olduğu için yazım yanlışı ile karşılaşmak mümkündür. Unutmamak gerekir ki bir konuyu öğrenmenin en iyi yolu örnekler ile pekiştirmektir. Şimdi hep beraber örnek cümlelere ve doğru kullanım örneklerine bakalım.

Baş başa Nasıl Yazılır?

Baş başa nasıl yazılır TDK içinde yazımı nasıldır diye baktığımız zaman doğru yazılımı "BAŞ BAŞA" şeklindedir. Cümle içinde kullanımında da doğru yazımına dikkat edilerek kullanılması gerekmektedir. Yazımızın devamında doğru cümle içinde kullanım örneklerini de sizin için hazırladık.

Baş Başa Ayrı Mı Yazılır?

Baş başa kelimesinin yazım kuralına göre doğru yazılımı ayrı şekilde olmasıdır. Baş başa iki ayrı kelimeden oluşur ve her iki kelimenin de kendi içerisinde anlamı vardır. Baş başa cümle içinde kullanıldığında ayrı yazılarak kullanılır.

Baş Başa Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Koca evde kendimle baş başa kalacağım. (Doğru)

Annem ile başbaşa tatile gideceğimiz için çok heyecanlıyım. (Yanlış)

Baş Başa TDK Doğru Yazımı